Минувшей ночью произошли три землетрясения на азербайджано-армянской границе магнитудами 4.8, 3 и 3.8, сообщил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

В свою очередь, МЧС сообщило об отсутствии сведений о разрушениях и человеческих жертвах в результате землетрясений.

В свою очередь, власти Армении сообщили, что эпицентр землетрясений силой 6 балла находился в 30 км. южнее от города Кельбаджар (Азербайджан).

В городах Армении - Джермуке ощущались подземные толчки силой 4-5 баллов, Ваяц Дзоре 2-4 балла и Сюнике – 2 балла.