Пятилетний анализ выявил значительный рост цен на продукты питания в Баку

Согласно всестороннему анализу, проведенному агентством Turan, стоимость потребительской корзины, состоящей из 30 продуктов первой необходимости, в Баку за последние пять лет значительно выросла. Результаты, охватывающие период с 2019 по 2024 год, подчеркивают заметную тенденцию роста цен, при этом на некоторые основные товары наблюдается резкое повышение цен.

Согласно отчету, средняя цена потребительской корзины за указанный период выросла на 29,9%, что указывает на значительную нагрузку на бюджеты домохозяйств и покупательную способность. Среди ключевых факторов, способствующих такому росту, - молочные продукты и свежие плодоовощные изделия: ошеломляющий рост цен зафиксирован на йогурт, яблоки, помидоры, белокочанную капусту и сметану.

Йогурт стал лидером по росту цен, продемонстрировав заметный скачок на 143%, за ним следуют яблоки (138%). Цены на помидоры и белокочанную капусту выросли вдвое, каждый из них значительно вырос на 106%, что еще больше усугубило проблемы доступности, с которыми сталкиваются потребители.

Инфляционное давление распространяется не только на скоропортящиеся товары, основной удар роста цен также приходится на продукты первой необходимости. Цены на сахар и макаронные изделия выросли на 66% и 61% соответственно, увеличив финансовую нагрузку на домохозяйства. В отчете также отмечается заметный рост цен на мясные продукты: говядина и баранина подорожали на 42% и 38% соответственно.

Несмотря на общую тенденцию роста цен, наблюдалось несколько исключений, хотя и ограниченных по масштабам. Цены на огурцы и гречневую крупу существенно снизились на 61%, что дало потребителям небольшую передышку. Кроме того, цены на зелень незначительно снизились на 15%, в то время как цены на рис оставались относительно стабильными с незначительным снижением на 1%.

Данные также выявляют тревожную тенденцию, заключающуюся в том, что значительное большинство потребительской корзины, включающей 87% из 30 продуктов, демонстрировало рост цен в течение пятилетнего периода. Эта повсеместная инфляционная тенденция подчеркивает системные проблемы в цепочке поставок продовольствия, включая такие факторы, как издержки производства, неэффективность распределения и динамика внешнего рынка.

В то время как ежемесячные и годовые отчеты могут отражать колебания и периодическую стабильность цен на продовольствие, лонгитюдный анализ подчеркивает устойчивую траекторию роста, что создает серьезные проблемы для потребителей. Совокупное воздействие роста цен на продовольствие на бюджеты домашних хозяйств требует от директивных органов принятия активных мер по облегчению бремени для уязвимых слоев общества.

Устранение лежащих в основе структурной неэффективности факторов и содействие большей прозрачности в цепочке поставок продовольствия являются обязательными для повышения ценовой доступности основных продуктов питания для всех жителей Баку.