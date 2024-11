Соединенные Штаты заявили в четверг, что планируют поспешно выделить миллиарды долларов помощи Украине к концу срока президента Джо Байдена, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Президент Байден ясно дал понять, что финансирование, которое Конгресс предоставил, мы передадим Украине до конца его срока», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.

Конгресс США, контролируемый республиканцами, в последний раз одобрил помощь Украине в апреле: на $4,3 млрд. и $2,8 млрд., еще $2 млрд пойдут на закупки нового оружия. Эта военная помощь станет значительной поддержкой Украине.

На вопрос об изъятых российских активах и готова ли администрация передать их Украине, Миллер ответил: «Мы также ясно дали понять, что пытаемся использовать эти деньги до конца (президентского) срока», — сказал пресс-секретарь.

Миллер также сказал, что госсекретарь Блинкен намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы добиться ощутимого прогресса по ряду критически важных вопросов, чтобы Киев был « в наилучшей позиции».

«У нас есть ряд предстоящих многосторонних встреч, на которых мы будем обсуждать вопрос Украины с коалицией стран, мы будем говорить о работе, которую они могут сделать, чтобы продолжать обеспечивать успех Украины», — добавил он.

