Суд отказал Имрану Алиеву в переводе под домашний арест
Суд отказал Имрану Алиеву в переводе под домашний арест
Хатаинский районный суд Баку 7 ноября оставил без удовлетворения ходатайство о переводе под домашний арест учредителя сайта “Meclis.info” Имрана Алиева.
Самого Алиева в суд не доставили, и он участвовал на процессе он-лайн.
Суд после формального разбирательства отклонил ходатайство, сообщили близкие Алиева.
*Имран Алиев был задержан 18 апреля в Бакинском аэропорту. Он был привлечен по делу Abzas Media по обвинению в контрабанде иностранной валюты. Позднее дело Алиева было выделено в отдельное производство.
Алиев не признает себя виновным. Местные и международные правозащитные организации осудили преследование Алиева и связали уголовное дело против него с деятельностью его сайта Meclis.info, который мониторит работу парламента Азербайджана и его депутатов.
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