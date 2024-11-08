Суд отказал  Имрану Алиеву в переводе под домашний арест

Хатаинский районный суд Баку 7 ноября оставил без удовлетворения ходатайство о переводе под домашний арест учредителя сайта “Meclis.info” Имрана Алиева.

Самого Алиева в суд не доставили, и он участвовал на процессе он-лайн.

Суд после формального разбирательства отклонил ходатайство, сообщили близкие Алиева.

*Имран Алиев был задержан 18 апреля в Бакинском аэропорту. Он был привлечен по делу Abzas Media по обвинению в контрабанде иностранной валюты. Позднее дело Алиева было выделено в отдельное производство.

Алиев не признает себя виновным. Местные и международные правозащитные организации осудили преследование Алиева и связали уголовное дело против него с деятельностью его сайта Meclis.info, который мониторит работу парламента Азербайджана и его депутатов.