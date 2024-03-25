Алескер Мамедли обратился в ЕСПЧ с жалобой на азербайджанские суды

Учредитель Toplum TV, содержащийся в следственном изоляторе Алескер Мамедли обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на решение Бакинского Апелляционного суда, оставившего в силе решение Хатаинского суда о лишении свободы Мамедли на срок четыре месяца. А.Мамедли требует заменить меру пресечения на домашний арест, так как заключение под стражу не позволяет ему завершить рекомендованное врачами обследование с целью определения опасности обнаруженных у него опухолей. Об этом Turan сообщил брат Алескера Мамедли - политик Насими Мамедли.

Жалоба в ЕСПЧ подана в соответствии с 39-й статьей, предусматривающей срочное рассмотрения в связи с тяжелым заболеванием обвиняемого.

8 марта, в день его задержания, врачи "Стамбул Госпитал" обнаружили у Алескера Мамедли опухоли в разных органах. Самая крупная опухоль найдена в щитовидной железе, размером 22 мм. В клинике рекомендовали провести биопсию обнаруженных опухолей. Но провести такой анализ в условиях следственного изолятора невозможно, так как в госпитале Пенитенциарной службы нет необходимого оборудования, - объяснил Насими Мамедли.

В день ареста в квартире Мамедли проведен обыск, полиция заявила про обнаружении 7300 евро. Мамедли отрицает принадлежность ему этих денег. 9 марта Хатаинский районный суд Баку осудил Алескера Мамедли на четырехмесячное содержание в следственном изоляторе. 15 марта Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Мамедли обвиняется в незаконном ввозе иностранной валюты в Азербайджан.

"Алескер Мамедли и его адвокат требует изменения меры пресечения на домашний арест для того, чтобы можно было определить опасность выявленных опухолей. Алескер не совершал противоречащих закону поступков и поэтому отказался от дачи показаний, в соответствии с законным правом не давать показания которые могут быть применены против него", - отметил Насими Мамедли.

А.Мамедли не жалуется на условия содержания, в камере принимает прописанные врачами лекарства. Самочувствие больного тяжелое, ему трудно дышать, - сообщил его брат Несими Мамедли.