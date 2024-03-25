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(7 часов назад)
Алескер Мамедли обратился в ЕСПЧ с жалобой на азербайджанские суды

Алескер Мамедли обратился в ЕСПЧ с жалобой на азербайджанские суды

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Алескер Мамедли обратился в ЕСПЧ с жалобой на азербайджанские суды

Учредитель Toplum TV, содержащийся в следственном изоляторе Алескер Мамедли обратился в   Европейский суд по правам человека с жалобой на решение Бакинского Апелляционного суда, оставившего в силе  решение Хатаинского суда о лишении свободы Мамедли на срок четыре месяца.  А.Мамедли требует заменить меру пресечения на домашний арест, так как  заключение под стражу не позволяет ему завершить  рекомендованное врачами обследование с целью определения опасности обнаруженных у него опухолей. Об этом  Turan сообщил брат Алескера Мамедли - политик Насими Мамедли. 

Жалоба в ЕСПЧ подана в соответствии с 39-й статьей, предусматривающей срочное  рассмотрения в связи с тяжелым заболеванием обвиняемого.

8 марта, в день его задержания,  врачи "Стамбул Госпитал" обнаружили у Алескера Мамедли опухоли в разных органах.  Самая крупная опухоль найдена в щитовидной железе,  размером 22 мм.  В клинике рекомендовали провести биопсию обнаруженных  опухолей. Но провести такой анализ в условиях следственного изолятора невозможно, так как в госпитале Пенитенциарной службы нет необходимого оборудования, - объяснил Насими Мамедли.

В день ареста  в квартире Мамедли проведен обыск, полиция заявила про обнаружении 7300 евро. Мамедли отрицает принадлежность ему этих денег.  9 марта Хатаинский районный суд Баку осудил Алескера Мамедли на четырехмесячное содержание в следственном изоляторе.  15 марта Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Мамедли обвиняется в незаконном ввозе иностранной валюты  в Азербайджан.

"Алескер Мамедли и его адвокат требует изменения меры пресечения на домашний арест для того, чтобы можно было определить опасность выявленных опухолей.  Алескер не совершал противоречащих закону поступков и поэтому отказался от дачи показаний, в соответствии с законным правом не давать показания которые могут быть применены против него", - отметил Насими Мамедли.

А.Мамедли не жалуется на условия содержания, в камере принимает прописанные врачами лекарства.  Самочувствие больного тяжелое, ему трудно дышать, - сообщил его  брат Несими Мамедли.

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