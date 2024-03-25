О погоде 26  марта

В ближайшие сутки в Баку и на Апшероне будет ветреная погода, возможны осадки. Утром и вечером местами туман. Во вторник юго-западный ветер переменится на северо-западный. Температура воздуха ночью составит +3+6, днем будет +12+17 градусов.

По районам страны также пройдут осадки, местами интенсивные, в горных районах снег. Ветер западный, порывистый.

Температура воздуха в низменности +2+7, днем будет

+14+19 градусов. В горах ночью -1-6 мороза, днем от -2 до +7 градусов.