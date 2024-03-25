  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast70 C
  • Вторник, 26 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(7 часов назад)
О погоде 26  марта

О погоде 26  марта

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде 26  марта

В ближайшие сутки в Баку и на Апшероне будет ветреная погода, возможны осадки. Утром и вечером местами туман. Во вторник юго-западный ветер переменится на северо-западный. Температура воздуха ночью составит +3+6, днем будет +12+17 градусов.

По районам страны также пройдут осадки, местами интенсивные, в горных районах  снег. Ветер западный, порывистый.

Температура воздуха в низменности +2+7, днем будет

+14+19 градусов. В горах ночью -1-6 мороза, днем от -2 до +7 градусов.

 

Написать отзыв

Общество

Yenidən Rusiya Prezidenti olan Putinin siyasəti dəyişəcəkmi? – Zərdüşt Əlizadə Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей