Аллахшукюр Пашазаде примет участие на форуме Альянса цивилизаций ООН
Аллахшукюр Пашазаде примет участие на форуме Альянса цивилизаций ООН
Председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 25 ноября отбыл с визитом в Португалию для участия на 10-ом Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН.Об этом говорится в сообщении УМК.
Визит осуществляется по приглашению Верховного представителя Альянса цивилизаций Анхела Моратиноса.
Нынешний форум пройдет 26-27 ноября в городе Кашкаи под девизом «Единство в мире – восстановление доверия, формирование нового будущего».
Пашазаде выступит на пленарном заседании форума,а также примет участие на Глобальной конференции по защите религиозных пространств.
27 ноября Пашазаде будет участвовать в годовом собрании нового состава Совета директоров Международного центра диалога, который пройдет в Лиссабоне.
-
-
- Финансы
- 25 ноябрь 2024 13:27
Политика
-
- 25 ноябрь 2024, 23:34
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 ноября позвонил президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу.
-
- 25 ноябрь 2024, 19:51
Директор Института политического менеджмента, политолог Азер Гасымлы сегодня в 16:00 вызван в главное управление полиции города Баку. Об этом сам написал в facebook.
-
- 25 ноябрь 2024, 18:20
Арестован начальник штаба гражданской обороны юридического лица публичного права «Центра общественного здравоохранения и реформы» минздрава, военный эксперт Адалят Вердиев.
-
- 25 ноябрь 2024, 17:55
Бакинский апелляционный суд в понедельник рассмотрел жалобу талышского исследователя Игбала Абилова на продление его ареста на 4 месяца.
Написать отзыв