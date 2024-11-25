Аллахшукюр Пашазаде примет участие на форуме Альянса цивилизаций ООН

Председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 25 ноября отбыл с визитом в Португалию для участия на 10-ом Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН.Об этом говорится в сообщении УМК.

Визит осуществляется по приглашению Верховного представителя Альянса цивилизаций Анхела Моратиноса.

Нынешний форум пройдет 26-27 ноября в городе Кашкаи под девизом «Единство в мире – восстановление доверия, формирование нового будущего».

Пашазаде выступит на пленарном заседании форума,а также примет участие на Глобальной конференции по защите религиозных пространств.

27 ноября Пашазаде будет участвовать в годовом собрании нового состава Совета директоров Международного центра диалога, который пройдет в Лиссабоне.