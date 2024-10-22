Апелляционный суд оставил активиста под арестом

Бакинский апелляционный суд (БАС) 21 октября отклонил жалобу на отказ в переводе общественного активиста Ниджада Ибрагима под домашний арест.

Как сообщила Turan адвокат Зибейда Садыгова, защита на процессе ходатайствовала о представлении доказательств причинения Ибрагимом телесных повреждений человеку, признанному потерпевшим.

По данным следствия, Ибрагим нанес другому лицу ножевое ранение. В таком случае, инцидент должен был попасть на видеокамеры АЗС, где якобы был инцидент.

В ответ на ходатайство ащиты, следователь сказал, что дано поручение о запросе видеозаписей с АЗС.

« Видео должны были уже быть в деле, ибо прошло уже 16 дней», - сказала адвокат. Она считает, что следствие намеренно затягивает видеодоказательства, чтобы потом заявить, что записи не сохранились.

По данным защиты, предполагаемая видеозапись инцидента, является единственным доказательством против Ибрагима, а пока ее нет, активиста содержать под стражей необоснованно. Однако суд, не принял эти доводы и оставил жалобу без удовлетворенияч.

По словам адвоката, Ибрагим на процессе заявил, что продолжит голодовку, которую он держит с 5 октября против незаконного уголовного преследования.

*Ниджат Ибрагим 9 сентября был задержан полицией по обвинению в умышленном нанесеним тяжкого ущерба здоровью(статья 126.1 УК).

Ибрагим с 5 октября проводит в СИЗО голодовку, считая, что его наказывают за то, что он протестует против веденного МВД запрета на его выезд из страны.

6 сентября пограничники не пустили его на борт самолета рейсом Баку-Кишинев, сославшись на указанный запрет. При этом, его супругу и 2 несовершеннолетних детей в самолет пропустили.

После этого, он звонил в МВД, требуя отмены запрета и грозился сжечь себя перед зданием МВД.

9 сентября его задержали и предъявили обвинение.

** Ибрагим в 2021 году был уже однажды привлечен к уголовной ответственности и арестован и приговорен на 15 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении карантинного режима. Причиной ареста стал его одиночный пикет перед администрацией президента.