Апелляционный суд оставил парализованного активиста в заключении

В Бакинском апелляционном суде (БАС) под председательством судьи Фарида Эюбова 22 мая состоялось рассмотрение жалобы на отказ в переводе под домашний арест парализованного активиста Фамиля Халилова.

Жалоба не было удовлетворена, апелляционная инстанция оставила Халилова в заключении, сообщил Turan его адвокат Бахруз Байрамов.

Он отметил, что защита исчерпала внутринациональные механизмы обжалования ареста активиста и теперь обратится в Европейский суд по правам человека.

По словам адвоката, разбирательство прошло с участием самого Халилова.

«Фамиль сказал, что вот уже 17 дней находится под арестом, где испытывает страдания из-за необходимости просить о помощи сокамерников. Его руки парализованы, он не в состоянии даже самостоятельно попить воды...", - рассказал адвокат.

При этом, активист заявил суде, что его арестовали из-за критики правительства в социальных сетях. «Фамиль сказал, что обвинять его в наркоторговле, в то время, как обе его руки парализованы – полнейший абсурд. Фамиль расценил содержание его заключении в таком состоянии как пытку», - продолжил Байрамов.

Халилов также сообщил, что во время его пребывания в эмиграции в Швеции, правительство этой страны полностью оплачивало его лечение и лекарства.

По словам Фамиляри, когда решался вопрос о его депортации, министерства здравоохранения Азербайджана обязалось взять на себя его лечение и обеспечение лекарствами. Однако в течение 8 месяцев после его возвращения в Азербайджан ему никакой помощи со стороны государства оказано не было.

*Халилов несколько лет жил в Швеции, надеясь получить убежище. Раз в три месяца ему делали специальные инъекции, что облегчало его состояние. Год назад, после депортации в Азербайджан он лишился медицинской помощи и его состояние ухудшилось.

Несмотря на паралич рук, Халилов был активен в социальных сетях и писал на компьютере пальцами ног. Он критиковал власти и призывал к участию в протестных акциях.

Халилов был задержан 4 мая. Активисту предъявлено обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.