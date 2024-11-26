Арестован военный атташе Гахраман Мамедов
Арестован военный атташе Гахраман Мамедов
По обвинению в контрабанде арестован полковник-лейтенант Гахраман Мамедов, который, по сообщению СМИ, был задержан в Турции с 70 кг золота.
Ему предъявлены обвинения по ст. 12.1, 206.3.2, 206.3.3 (контрабанда за пределами территории Азербайджана) и 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение полномочий) Уголовного Кодекса Азербайджана. Решением Бакинского военного суда, Мамедов арестован на 4 месяца.
По неофициальным данным он занимал различные должности в системе Министерства обороны. Последним местом его работы было посольство Азербайджана в Саудовской Аравии, где он занимал должность военного атташе. Ранее он был помощником военного атташе в посольстве Азербайджана в США.
Однако ни МИД, ни Минобороны не выступили с официальныхми заявлениями по этому поводу.
В тоже время, в проправительственных СМИ появились идентичные публикации, в которых сообщается об аресте Мамедова.
Политика
-
- 27 ноябрь 2024, 13:27
Этот год знаменует собой важную веху в развитии отношений Азербайджана с НАТО: 30-летие присоединения к программе «Партнерство ради мира» (ПРМ). Юбилейная конференция в Баку собрала 26 ноября видных деятелей, чтобы поразмышлять о пути сотрудничества, подчеркнув как достижения, так и проблемы, а также наметив пути на будущее.
-
- 27 ноябрь 2024, 12:28
26 ноября при посредничестве США между Израилем и движением Хезболла было достигнуто соглашение о прекращении огня на границе между Ливаном и Израилем. Оно вступило в силу минувшей ночью.
-
- 27 ноябрь 2024, 12:14
США высоко ценят активную роль Азербайджана в Программе «Партнерство ради мира» (PfP) и постоянную приверженность к cсотрудничество с Альянсом.
-
- 27 ноябрь 2024, 10:26
Во вторник ведущие дипломаты стран G7 решительно осудили последнюю эскалацию России против Украины, пообещав «неизменную поддержку» Киеву, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Написать отзыв