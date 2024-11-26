Арестован военный атташе Гахраман Мамедов

По обвинению в контрабанде арестован полковник-лейтенант Гахраман Мамедов, который, по сообщению СМИ, был задержан в Турции с 70 кг золота.

Ему предъявлены обвинения по ст. 12.1, 206.3.2, 206.3.3 (контрабанда за пределами территории Азербайджана) и 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение полномочий) Уголовного Кодекса Азербайджана. Решением Бакинского военного суда, Мамедов арестован на 4 месяца.

По неофициальным данным он занимал различные должности в системе Министерства обороны. Последним местом его работы было посольство Азербайджана в Саудовской Аравии, где он занимал должность военного атташе. Ранее он был помощником военного атташе в посольстве Азербайджана в США.

Однако ни МИД, ни Минобороны не выступили с официальныхми заявлениями по этому поводу.

В тоже время, в проправительственных СМИ появились идентичные публикации, в которых сообщается об аресте Мамедова.