AZAL приостановила выполнение рейсов по маршруту Баку-Казань из-за проблем безопасности

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приостановила на неопределенный срок полеты по маршруту Баку-Казань-Баку, сославшись на неоднократное закрытие воздушного пространства над Казанью в связи с реализацией плана «Ковёр», сообщила компания в четверг.

Как сообщили в пресс-службе AZAL, решение принято в целях обеспечения безопасности пассажиров в условиях сохраняющихся сбоев в воздушном пространстве Казани.

Авиакомпания подтвердила, что пассажиры, имеющие билеты на затронутые рейсы, имеют право на полный возврат средств или бесплатный обмен билетов.

8 января авиакомпания AZAL отменила свой регулярный рейс в Казань из-за активации плана «Ковёр», в результате чего воздушное пространство над городом было закрыто. Авиакомпания не сообщила о сроках возобновления маршрута.

Частые закрытия воздушного пространства Казани вызвали обеспокоенность компаний, работающих в регионе, по поводу безопасности полетов. . AZAL подчеркнула, что безопасность пассажиров остается его главным приоритетом, и заверила в соблюдении ею международных стандартов безопасности полетов.

Недавние проблемы безопасности

AZAL столкнулась с трудностями при работе в российском воздушном пространстве. 1 января самолет Embraer 190/195 совершая полет по маршруту Баку-Казань, как сообщается, столкнулся с радиопомехами и сбоями GPRS во время полета над Астраханью. По словам источника в авиации, авионика самолета вернулась в норму только после выхода из воздушного пространства Астрахани.

Нарушение совпало с сообщениями об атаках украинских беспилотников в Астрахани, что вызвало срабатывание систем ПВО региона. Однако власти не внедрили протокол чрезвычайной ситуации «Операция Прикрытие», который обычно применяется во время повышенных угроз с воздуха.

Операционная переоценка после аварий

AZAL пересматривает свою деятельность после крушения Embraer 190, произошедшего 25 декабря по пути из Баку в Грозный. Самолет был поврежден российскими системами ПВО вблизи пункта назначения, в результате чего погибли 38 человек из 67 находившихся на борту, включая семерых из 16 граждан России.

В ответ Азербайджан приостановил полеты в несколько российских городов, включая Уфу, Самару, Нижний Новгород и др. Хотя Казань изначально была исключена из списка приостановленных направлений, запланированный на 28 декабря рейс в этот город также был отменен.

Решение об ограничении полетов было принято после консультаций с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана и на основе предварительных результатов расследования крушения. AZAL сослалась на «потенциальные риски», связанные с продолжающейся активностью беспилотников и региональной нестабильностью.

Призывы к более широким ограничениям полетов

Эксперты, анализирующие сбитый азербайджанский самолет, призвали приостановить полеты в Россию, которая продолжает находиться в состоянии войны с Украиной, ссылаясь на серьезные опасения по поводу безопасности полетов. AZAL подтвердила, что безопасность пассажиров является его главным приоритетом, заявив, что полеты в пострадавшие города будут приостановлены до завершения расследования.