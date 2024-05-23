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Азербайджан и Таджикистан подписали Декларацию о стратегическом партнерстве
Пакет азербайджано-таджикских документов был подписан сегодня в Баку по окончанию переговоров лидеров двух стран – Ильхама Алиева и Эмомали Рахмона.
В частности, главы государств подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Таджикистаном.
Подписаны также межправительственные соглашения об охране промышленной собственности, о сотрудничества в области миграции и о технической охране информации.
Стороны подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в области исполнения актов судебных и других органов.
Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерствами цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством промышленности и высоких технологий Таджикистана, а также экологическими ведомствами двух стран.
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