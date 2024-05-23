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(1 час назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан и Таджикистан подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Пакет азербайджано-таджикских документов был подписан сегодня в Баку по окончанию переговоров лидеров двух стран – Ильхама Алиева и Эмомали Рахмона.

В частности, главы государств подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Таджикистаном.

Подписаны также межправительственные соглашения об охране промышленной собственности, о сотрудничества в области миграции и о технической охране информации.

Стороны подписали межведомственный  меморандум о сотрудничестве в области исполнения актов судебных и других органов.

Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерствами цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством промышленности и высоких технологий Таджикистана, а также экологическими ведомствами двух стран.

 

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