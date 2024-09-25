Азербайджан выступает за глобальные климатические инициативы

На фоне напряженной повестки дня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Климатической недели в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН состоялось важное параллельное мероприятие высокого уровня, организованное председательством COP29. На этом собрании была освещена всеобъемлющая Программа действий COP29, направленная на активизацию глобальных усилий по борьбе с изменением климата.

Мероприятие, проведенное 24 сентября, послужило платформой для распространения подробной информации о глобальных инициативах председательства COP29. Организованная делегацией Азербайджана, сессия стремилась привлечь разнообразную аудиторию, включая представителей специализированных агентств ООН, международных банков развития, старших должностных лиц государств-членов и делегации стран-участниц Конвенции ООН об изменении климата. Главной целью было укрепление приоритетов, установленных руководством COP29, и изучение путей международного сотрудничества и партнерства в борьбе с изменением климата. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана и главный переговорщик на COP29 Ялчин Рафиев, подчеркнув амбициозный характер Программы действий COP29, отметил ее направленность на такие важнейшие сектора, как энергетика, финансы, сельское хозяйство, водаснабжение, городское развитие, человеческое развитие и взаимосвязи климатаи мира. «Наша Программа действий представляет собой смелый шаг вперед в решении многогранных проблем изменения климата», — заявил Рафиев. Он подчеркнул неотъемлемую роль финансов как краеугольного камня для реализации климатических инициатив, отметив, что глобальные инициативы COP29 были тщательно разработаны с надежными механизмами реализации.

На мероприятии состоялась подробная презентация Рафиева, который изложил 14 конкретных инициатив, включенных в повестку дня деятельности COP29. Он заявил, что эти инициативы готовы внести существенный вклад в глобальные действия по борьбе с изменением климата, рассматривая их как стратегии смягчения, так и стратегии адаптации. После презентации состоялась интенсивная сессия вопросов и ответов, которая позволила делегатам напрямую взаимодействовать с руководством COP29, проясняя цели и исследуя пути их реализации.

В дистанционном обращении к мероприятию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил приверженность страны повышению климатических амбиций. «Азербайджан готов подать пример, усилив наши усилия, связанные с климатом», — отметил он. Министр призвал все страны, организации, благотворительные организации, финансовые институты и отдельных лиц сплотиться вокруг председательства COP29. «Эта миссия требует быстрых и решительных действий от каждой заинтересованной стороны», — призвал он, подчеркнув коллективную ответственность за решение климатического кризиса.