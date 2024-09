Байден дает понять, что не хочет использования американского оружия против целей в глубине России

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что он «четко обозначил» границы американской поддержки для Украины.

"Я ясно дал понять, что мы поддерживаем, а что нет", - сказал Байден, отвечая вашингтонскому корреспонденту TURAN у Белого дома на вопрос о последней просьбе Украины снять ограничения на использование поставляемого США оружия против целей на территории России.

Об этом он сказал через несколько дней после того, как высокопоставленные украинские чиновники посетили Вашингтон и представили администрации Байдена список целей в России. Они призвали США пересмотреть свою позицию об ограничении применения американского оружия на глубине России.

Глава канцелярии президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретились с высокопоставленными чиновниками Байдена с надеждой, что их "услышали", как выразился Умеров в интервью местным СМИ.

В среду президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал "снять ограничения на дальние удары для Украины", утверждая, что это позволит быстрее закончить войну.

США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российским войскам вблизи границы, администрация Байдена не хочет использования своих вооружений для ударов в глубине России из-за опасений, что это может привести к прямому конфликту между двумя ядерными сверхдержавами.

