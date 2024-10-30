Байден «глубоко встревожен» отступлением от демократии в Грузии
Байден «глубоко встревожен» отступлением от демократии в Грузии
Президент США Джо Байден в среду осудил отступление от демократии в Грузии, тем, как правительство «Грузинской мечты» провело парламентские выборы, сообщает американский корреспондент TURAN.
В своем заявлении Байден снова повторил призывы к прозрачному расследованию нарушений. Он также отметил «многочисленные зафиксированные случаи злоупотребления административным ресурсом, а также запугивания и принуждения избирателей».
«Соединенные Штаты давно поддерживают грузинский народ и суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Грузии. Вот почему я глубоко встревожен недавним отступлением страны от демократии, включая принятие законодательства, копирующего российские законы, которые ограничивают основные свободы для неправительственных организаций и гражданского общества», — пояснил Байден.
«Граждане Грузии имеют право мирно выражать свое мнение относительно этих выборов, которые независимые международные и внутренние наблюдатели не назвали свободными и справедливыми», — отметил он.
«Мы призываем правительство Грузии провести прозрачное расследование всех нарушений на выборах, отменить так называемый «Закон об иностранном влиянии», ограничивающий свободу собраний и выражения мнений, и начать немедленный инклюзивный диалог со всеми политическими силами в Грузии о восстановлении честности выборов. Мы призываем все партии строго соблюдать верховенство закона и основные свободы, которые остаются основой евроатлантического будущего Грузии», — заключил Байден.
Как сообщается, поддерживаемый правительством Грузии Центральный избирательный комитет во вторник попросил прокуратуру страны расследовать обвинения в мошенничестве, выдвинутые президентом страны и оппозиционерами.
Лишь несколько стран, таких как Азербайджан, Армения, Турция, Китай и Венгрия, официально признали результаты выборов, на которых правящая партия «Грузинская мечта» заявила о своей победе с 54% голосов избирателей.
Европейский союз также призвал к беспристрастному расследованию жалоб международных наблюдателей, в то время как Швеция объявила во вторник, что приостанавливает сотрудничество с властями Грузии.
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