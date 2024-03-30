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(1 час назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Байрамов обвинил «нерегиональные государства» в воспрепятствовании мирному  процессу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 марта принял посла  по особым поручениям МИД РФ  Павла Князева.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и Россией на двусторонней и многосторонней основе.

По мнению Байрамова, существующие отношения между двумя странами положительно влияют на расширение сотрудничества на региональных и международных платформах.

Глава МИД Азербайджана информировал собеседника о подготовке к предстоящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Говоря о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, Байрамов отметил новые вызовы продвижению мирного процесса. В частности, он указал на попытки нерегиональных государств спроецировать свой односторонний подход на регион, что препятствует  мирному процессу. В этой связи он подчеркнул, что официальным Баку выражена четкая  позиция относительно предстоящей 5 апреля текущего года совместной конференции ЕС–Армения–США. Азербайджан также обеспокоен тем, что «подобные инициативы могут сподвигнуть Армению, в которой царят реваншистские настроения, на новые провокации».

Вместе с тем, по словам Байрамова, несмотря на существующие трудности и вызовы, Азербайджан  решительно настроен продолжать свою деятельность по обеспечению мира и стабильности в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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