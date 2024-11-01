Блинкен не приедет на COP29 в Баку
Делегацию США на саммите COP 29 в этом году возглавит старший советник президента по международной климатической политике Джон Подеста. Госсекретарь Блинкен в Баку не поедет, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Госдепартамент заявил в четверг, что высокопоставленные чиновники администрации Байдена из 20 департаментов, агентств и организаций США отправятся в Баку 11-22 ноября.
Помимо Джона Подеста, в составе делегации США также:
- Томас Вильсак, министр сельского хозяйства
- Дженнифер М. Гранхольм, министр энергетики
- Али Зайди, помощник президента и национальный советник Белого дома по климату
- Бренда Мэллори, председатель Совета Белого дома по качеству окружающей среды
- Дэвид Турк, заместитель министра энергетики
- Лаура Дэниел-Дэвис, исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел
- Джейн Нисида, исполняющий обязанности заместителя администратора Агентства по охране окружающей среды
- Рик Спинрад, заместитель министра торговли по вопросам океанов и атмосферы и администратор Национального управления океанических и атмосферных исследований
- Бонни Дженкинс, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.
"В составе делегации США также широкий круг других правительственных чиновников США, работающих над тем, как изменение климата связано с вооруженным конфликтом, финансами, продовольственной безопасностью, здравоохранением, торговлей и инвестициями, проблемами молодежи и многим другим", - заявили в Государственном департаменте.
TURAN отмечает, что в состав делегации этого года не входят государственный секретарь Энтони Блинкен и администратор USAID Саманта Пауэр, которые присутствовали на COP 28 (Дубай) и COP 27 (Египет).
Это может быть связано с тем, что недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев публично обвинил Государственный департамент в том, что написал от имени конгрессменов письмо с требованием ввести санкции против властей Азербайджана за нарушение прав человека.
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