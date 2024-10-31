Предыстория утверждений о том, что предприниматели вывозят миллионы из страны

В последние дни было возбуждено несколько уголовных дел в отношении некоторых предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, которые не вернули средства в соответствующей валюте в Азербайджан. Сообщения указывают на то, что нескольким должностным лицам были предъявлены уголовные обвинения из-за существенных доказательств соглашений между отечественными юридическими лицами и иностранными компаниями, при этом крупные суммы доходов, полученных от этой деятельности, не были возвращены на уполномоченные банковские счета в Азербайджане.

Выяснилось, что такие компании, как Fruit Yard LLC и Fruit City Group, не вернули более $18,5 млн, EA-Fruits LLC — более $30,4 млн, ART GREEN LLC — более $1,3 млн, а Local Garden LLC и Organik Lojistik — более $59,9 млн. В результате в отношении директоров этих компаний по решению суда были применены различные меры.

Из их названий ясно, что эти компании занимаются экспортом сельскохозяйственной продукции. Но почему именно экспортеры сельскохозяйственной продукции находятся под следствием?

Эксперт по вопросам сельского хозяйства Вахид Магеррамли ответил на эти и другие вопросы в программе «Сложный вопрос». По его словам, у мелких фермерских хозяйств все больше ограничиваются возможности напрямую экспортировать свою продукцию. Вместо этого они полагаются на торговые фирмы и компании, поскольку только крупные фермеры и аграрные фирмы могут проводить финансовые операции через уполномоченные банки. Эти банки отвечают за перевод экспортных доходов обратно в Азербайджан, система, созданная правительством для контроля экспорта и обеспечения возврата иностранных доходов.

Магеррамли отметил, что в этом процессе нет прозрачности. «Прокуратура расследует это дело, но она не прояснила, как такая крупная сумма осталась невыплаченной. Как именно структурирована система возврата экспортной выручки в страну через банки? Какой закон или правила регулируют этот процесс? Мы не знаем», - заявил он.

Он также подчеркнул, что у этих экспортеров сельскохозяйственной продукции нет ликвидных средств для закупки таких больших объемов продукции – финансирование в основном осуществляется их клиентами, в основном из Москвы, которые занимаются оптовой торговлей фруктами и овощами. Именно эти клиенты направляют средства экспортерам.

Таким образом, хотя имена и данные экспортеров указаны в документах, процессом фактически управляют иностранные оптовики, которые владеют капиталом. «Ситуация, похоже, такова, что российский предприниматель закупает товары в Азербайджане на собственные средства. Разумно ли требовать, чтобы он оставлял свои деньги в Азербайджане?» — спросил Магеррамли.