Частичный пересчет голосов на недавних парламентских выборах в Грузии подтвердил победу правящей партии «Грузинская мечта», согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщило в четверг агентство AFP. Пересчет, проведенный на 12 процентах избирательных участков, охватывающих 14 процентов голосующего населения, «не внес существенных изменений в ранее объявленные официальные результаты», заявила ЦИК, отметив лишь незначительные изменения протокола в девяти процентах этих мест.

Пересчет голосов был проведен 29 октября, а места пересчета были выбраны случайным образом. Первоначальные результаты, озвученные ЦИК, показали, что «Грузинская мечта» победила на выборах 26 октября, набрав 54 процента голосов и сохранив парламентское большинство. После подсчета 99 процентов бюллетеней было подтверждено, что «Грузинская мечта» занимает 89 из 150 парламентских мест, в то время как ключевые оппозиционные группы, включая «Коалицию за перемены» и «Единство — Национальное движение» (ЕНД), в совокупности получили 61 место. Однако «Грузинская мечта» отставала в городских центрах, таких как Тбилиси, Кутаиси и Батуми, где общая явка избирателей достигла 58,94 процента.

Несмотря на заявление ЦИК, президент Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции отвергли результаты, заявив о существенных нарушениях на выборах и призвав к протестам. «Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации — одной из новых форм гибридной войны против нашего народа и нашей страны», — заявила Зурабишвили.

Международные наблюдатели, в том числе из США и Европейского союза, выразили обеспокоенность по поводу сообщений о нарушениях. Случаи запугивания избирателей, взяточничества, неправомерного давления на государственных служащих и предполагаемого вброса бюллетеней заставили западных чиновников призвать к тщательному расследованию возможных мошенничеств и внешнего вмешательства. Результат может свидетельствовать об усилении напряженности как внутри страны, так и в международных отношениях Грузии, поскольку оппозиционные группы бросают вызов правлению «Грузинской мечты».