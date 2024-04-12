Блинкен попросил Турцию и других убедить Иран избежать эскалации

11 апреля главный дипломат США обратился к Турции и другим государствам региона, чтобы убедить Иран не продолжать эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Госсекретарь Энтони Блинкен за последние 24 часа провел серию телефонных разговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, Китая - Ван И, и другими, сообщил журналистам официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Вашингтон работает над смягчением и сдерживанием эскалации, особенно в отношении угроз, высказанных Ираном в последние дни. В ходе разговоров Блинкен ясно дал понять, что эскалация не отвечает ничьим интересам и что страны должны убедить Иран прекратить эскалацию.

«У нас были дипломатические контакты со странами Европы и другими странами мира и мы хотим послать всем единое послание», — сказал Миллер.

На вопрос TURAN, была ли у Блинкена и Фидана возможность обсудить Украину и Кавказ, Миллер ответил, что основной целью звонка было обсудить угрозы Ирана в адрес Израиля. «Обсуждались и другие вопросы, но я не хочу вдаваться в подробности».

Миллер также отреагировал на последние заявления иранского лидера Али Хаменеи в адрес дружественных Израилю исламских правительств и обвинение их в «предательстве»: "Очевидно, что его комментарии будут отвергнуты не только Соединенными Штатами, но и другими странами региона", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента Turan.