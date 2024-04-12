Азербайджан в «лидерах» по не исполнению решений Страсбургского суда

Азербайджан в «лидерах» по не исполнению решений Страсбургского суда

В ежегодном докладе Комитета министров Совета Европы, обнародованном 11 апреля, отмечается значительный прогресс в выполнении постановлений Евросуда по правам человека в 2023 году.

Так, в прошлом году удалось закрыть 982 дела. Общее количество дел против государств-членов, находящихся на рассмотрении на 31 декабря 2023 г., составило 3819, из которых 1071 являлись «приоритетными».

В части, касающемся Азербайджана отмечается, что в 2023 году Комитет министров получил из ЕСПЧ 84 дела для надзора за исполнением.

В 2022-м году этот показатель составлял 49 дел, а 2021-м – 46.

По этому показателю Азербайджан оказался в «лидерах» среди стран СЕ. Больше дел для надзора в Комитет министров передано по Украине – 125, по Италии и Румынии – по 87.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в производстве ЕСПЧ находилось 337 дел из Азербайджана. В 2022-м их было – 285, в 2021-м – 271.

По этому показателю Азербайджан занимает 4-е место с конца, уступая только Украине (766), Румынии (476) и Турции (446).

При этом 21 дело по Азербайджану были «приоритетными». 14 дел из этой категории находятся на рассмотрении пять лет и более.

В 2023 году Комитет министров закрыл 32 дела по Азербайджану.

В числе ожидающих исполнения значительное место занимают решения, касающиеся ареста и содержания под стражей в результате злоупотребления законом.

Из новых нарушений, выявленных ЕСПЧ в 2023 году, большинство касалось права на свободу объединений и права на справедливое судебное разбирательство.

Полная выплата компенсаций, присужденных ЕСПЧ в 2023 г. была обеспечена в 63 случаях.

При этом подтверждение полной выплаты и/или процентов за просрочку ожидалось в 45 делах, срок по которым истек.