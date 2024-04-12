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(7 часов назад)
СНБ Армении признало вину армянских пограничников в перестрелке 10 апреля

СНБ Армении признало вину армянских пограничников в перестрелке 10 апреля

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

СНБ Армении признало вину армянских пограничников в перестрелке 10 апреля

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении обвинило армянских пограничников в нарушении правил, что привело к перестрелке у села Неркин Хндзореск 10 апреля.

Сообщается о возбуждении уголовного дела по факту очевидного нарушения пограничниками правил несения воинской службы, передает «Спутник-Армения».

Как отметили в ведомстве, 10 апреля военнослужащий-срочник пограничных войск СНБ, узнав, что армянский пастух со стадом оказались на азербайджанской стороне, вместе с сослуживцами "решил самовольно пересечь границу и вернуть скот, нарушив правила несения службы».

Эти действия нанесли существенный ущерб, привели к беспричинной перестрелке и поставили под угрозу жизнь и здоровье людей, говорится в сообщении.

"В результате инцидента ранение получил военнослужащий азербайджанской пограничной службы. Выражая сожаление по поводу произошедшего, СНБ приняла меры с целью строжайшего соблюдения военнослужащими Пограничной службы СНБ правил службы и исключения подобных случаев", - отмечено в сообщении.

По результатам служебного расследования было направлено соответствующее обращение в Следственный комитет, где возбуждено уголовное дело и ведется следствие с целью привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что в результате стрельбы с армянской стороны был ранен азербайджанский пограничник, старший лейтенант Ровшан Мамедов.

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