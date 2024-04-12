Иран недоволен итогами трехсторонней встречи в Брюсселе
Иран недоволен итогами трехсторонней встречи в Брюсселе
Советник Верховного лидера по международным делам Али Акбар Велаяти раскритиковал трехстороннюю встречу Армения-Евросоюз-США в Брюсселе 5 апреля.
Как сказал Велаяти в интервью телеканалу Al-Mayadeen: «Евросоюз и США в рамках НАТО собрались в Брюсселе и приняли новое решение о новом плане вторжения и незаконное вмешательство в регион Южного Кавказа, якобы с целью содействия установлению мира».
На самом деле Запад «ищет предлог для военного присутствия ценой уничтожения безопасности и независимости стран этого региона».
«Южный Кавказ является важной частью зоны безопасности Ирана, который всегда будет защищать безопасность, независимость и территориальную целостность всех стран этого региона, и последнее решение Евросоюза, НАТО и США в Брюсселе не будет реализовано ни при каких обстоятельствах», - подчеркнул он.
Напомним, что в Брюсселе было принято решение об оказании Армении помощи Запада в сфере безопасности и экономики.
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