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(7 часов назад)
Иран недоволен итогами трехсторонней встречи в Брюсселе

Иран недоволен итогами трехсторонней встречи в Брюсселе

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Иран недоволен итогами трехсторонней встречи в Брюсселе

Советник Верховного лидера по международным делам  Али Акбар Велаяти раскритиковал трехстороннюю встречу Армения-Евросоюз-США в Брюсселе 5 апреля.

Как сказал Велаяти в интервью телеканалу Al-Mayadeen: «Евросоюз и США в рамках НАТО собрались в Брюсселе и приняли новое решение о новом плане вторжения и незаконное вмешательство в регион Южного Кавказа, якобы с целью содействия установлению мира».

На самом деле Запад «ищет предлог для военного присутствия ценой уничтожения безопасности и независимости стран этого региона».

«Южный Кавказ является важной частью зоны безопасности Ирана, который всегда будет защищать безопасность, независимость и территориальную целостность всех стран этого региона, и последнее решение Евросоюза, НАТО и США в Брюсселе не будет реализовано ни при каких обстоятельствах», - подчеркнул он.

Напомним, что в Брюсселе было принято решение об оказании Армении помощи Запада в сфере безопасности и экономики.

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