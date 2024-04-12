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(7 часов назад)
США осуждают российские удары по энергетической инфраструктуре Украины

США осуждают российские удары по энергетической инфраструктуре Украины

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США осуждают российские удары по энергетической инфраструктуре Украины

Соединенные Штаты в четверг осудили последний массированный ракетный удар России по Украине, нанесший ущерб энергетической инфраструктуре страны и спровоцировавший отключения электроэнергии.

« Россия предприняла  одну из худших атак на энергетическую инфраструктуру Украины с начала российского вторжения и она  должна понести ответственность за свои действия», — заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Российские военные все активнее атакуют энергетическую инфраструктуру Украины, нанося удары по электростанциям. Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Литву в четверг призвал союзников Украины предоставить больше систем ПВО.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос TURAN на брифинге в четверг сказал, что  украинским вооруженным силам приходится экономить  артиллерийские снаряды и боеприпасы. «Конечно, это влияет на их боеспособность  и возможности отражать российские атаки, поэтому Конгрессу срочно надо действовать».

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