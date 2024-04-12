США осуждают российские удары по энергетической инфраструктуре Украины
США осуждают российские удары по энергетической инфраструктуре Украины
Соединенные Штаты в четверг осудили последний массированный ракетный удар России по Украине, нанесший ущерб энергетической инфраструктуре страны и спровоцировавший отключения электроэнергии.
« Россия предприняла одну из худших атак на энергетическую инфраструктуру Украины с начала российского вторжения и она должна понести ответственность за свои действия», — заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Российские военные все активнее атакуют энергетическую инфраструктуру Украины, нанося удары по электростанциям. Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Литву в четверг призвал союзников Украины предоставить больше систем ПВО.
Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос TURAN на брифинге в четверг сказал, что украинским вооруженным силам приходится экономить артиллерийские снаряды и боеприпасы. «Конечно, это влияет на их боеспособность и возможности отражать российские атаки, поэтому Конгрессу срочно надо действовать».
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