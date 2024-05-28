Блинкен поздравляет с Днем независимости Азербайджана, подчеркивает мир, демократию, COP29

Главный американский дипломат в понедельник приветствовал прогресс в достижении «прочного и достойного мира» между Арменией и Азербайджаном, отметив, что Вашингтон готов поддержать эти усилия.

"Мы полностью привержены этой цели, которая укрепит связи и принесет экономические выгоды всему региону", - сказал госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении по случаю Дня независимости Азербайджана.

"В этот праздник Азербайджана я подтверждаю поддержку Соединенными Штатами независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

От имени Соединенных Штатов Америки желаю народу Азербайджана счастливого Дня независимости».

США ценят отношения с Азербайджаном, основанные за последние 32 года на партнерстве и взаимных интересах в сфере безопасности и сотрудничестве в области энергетики.

"Мы ценим возможность углубить наше участие в этих областях, а также по глобальным вопросам, таким как изменение климата и переход на зеленую энергию.

Соединенные Штаты приветствуют Азербайджан, принимающий COP29 в Баку, и мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с правительством Азербайджана, чтобы добиться успеха в более устойчивом климатическом будущем для наших детей и внуков", - отметил он.

В заключении он добавил: "Наше сотрудничество будет продолжаться вместе с приверженностью демократическому развитию Азербайджана и уважению прав человека и основных свобод в соответствии с конституцией Азербайджана".