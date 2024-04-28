Блинкен призвал Алиева и Пашиняна продолжать мирный процесс

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье отдельно побеседовал с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном, чтобы поддержать прогресс между двумя странами в достижении прочного и достойного мирного соглашения, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.

В разговоре с Алиевым Бинкен "поблагодарил" его за сделанное на прошлой неделе заявление о том, что Армения и Азербайджан согласились использовать Алма-Атинскую декларацию 1991 года в качестве основы для делимитации границы, и подчеркнул ее важность для заключения обеими сторонами прочного и достойного мира, говорится в сообщении Госдепартамента.

"Госсекретарь призвал президента Алиева продолжить вместе с армянским коллегой движение вперед, подтвердив готовность США поддержать их", - говорится в сообщении.

Блинкен также «подчеркнул стремление США к прочным двусторонним отношениям с Азербайджаном, отметив усилия по сотрудничеству и общие цели в области энергетики, климата и связи, и по обеспечению успеха COP 29 в Баку», заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

По его словам, Блинкен также приветствовал освобождение Азербайджаном Губада Ибадоглу под домашний арест как гуманитарный жест и призвал к его полному и скорейшему освобождению. «Госсекретарь Блинкен вновь призвал Азербайджан соблюдать свои международные обязательства в области прав человека и освободить несправедливо задержанных», - говорится в сообщении Госдепартамента.

По сообщению пресс-службы президента Азербайджана, Ильхам Алиев подчеркнул, что начало демаркационных работ на границе двух стран после процесса делимитации является позитивным шагом.

Ильхам Алиев подчеркнул, что он не пожалеет усилий для продолжения мирной повестки дня, и сказал, что Азербайджан поддерживает создание интегрированной модели регионального сотрудничества Южного Кавказа без каких-либо разделительных линий в регионе.

Во время разговора с премьер-министром Армении Пашиняном Блинкен также подтвердил, что США приветствуют согласие Армении и Азербайджана использовать Алма-Атинскую декларацию в качестве основы для делимитации границы. Он также отметил «продолжающиеся усилия США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Армении, а также видение премьер-министра Пашиняна процветающего, демократического и независимого будущего для Армении», сообщил Госдепартамент.

Пашинян подчеркнул важность реализации достигнутых в Брюсселе 5 апреля договоренностей и приветствовал процесс делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном.

Собеседники подчеркнули важность достигнутых 6 октября 2022 года в ходе четырехсторонней встречи в Праге договоренностей в контексте мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.