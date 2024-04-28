26 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился с важной дипломатической миссией в Германию для участия в 15-м Петерсбергском диалоге по климату. Этот ежегодный саммит, имеющий ключевое значение с момента его проведения в 2010 году, был проведен в Берлине в этом году в качестве прелюдии к предстоящей Конференции ООН по изменению климата COP29, запланированной на ноябрь в Баку.

Петерсбергский диалог по климату превратился в важнейшую платформу, на которой мировые лидеры могут синхронизировать свои стратегии по актуальным вопросам изменения климата. В этом году представители примерно из сорока стран собрались, чтобы заложить основу для COP29. Однако, похоже, что климатический саммит послужил скорее формальным предлогом для визита президента Алиева, в ходе которого состоялись важные двусторонние встречи с высшими должностными лицами Германии, в том числе с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем и министром иностранных дел Анналеной Баербок.

Обсуждения были сосредоточены на трех важнейших темах: продолжающийся мирный процесс с Арменией, проблемы в области прав человека и подготовка к COP-29. Из них президент Азербайджана уделил приоритетное внимание мирным переговорам, сообщив о значительном прогрессе в демаркации армяно-азербайджанской границы — жизненно важном шаге на пути к потенциальному мирному договору, который, как он надеется, будет завершен к ноябрьскому саммиту.

Алиев заявил: "Сегодня, в результате продолжающегося процесса между Азербайджаном и Арменией, началась делимитация и даже демаркация границы. Четыре азербайджанские деревни, оккупированные в 1990 и 1992 годах, были возвращены нам. Совместный российско-турецкий центр мониторинга в Азербайджане сегодня прекратил свою деятельность, в нем больше нет необходимости. Существуют очень хорошие возможности для достижения мира."

Перспектива участия премьер-министра Армении в Бакинском саммите по климату, о чем говорят в социальных сетях, может стать знаковым событием, намекающим на потепление в отношениях, чему способствует Германия, которая стала ключевым посредником. Канцлер Шольц подчеркнул готовность Германии поддержать долгосрочное мирное соглашение, призвав обе стороны продемонстрировать готовность и мужество к компромиссу.

Шольц заявил: «С вашего разрешения я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Германия готова поддержать вас в поиске долгосрочного и прочного решения, если вы оба этого хотите. Я бы призвал обе стороны проявить готовность и смелость пойти на необходимые компромиссы. Я думаю, что 2024 год может и должен стать годом мира в регионе. Это приносит с собой возможности и ответственность».

Однако проблемы прав человека омрачили этот визит. На фоне растущих призывов к введению санкций со стороны Конгресса США и Европейского парламента эта тема остается больной для Алиева, который решительно защищал репутацию своей администрации. Он заявил: "В Азербайджане обеспечена свобода СМИ. Здесь нет цензуры, интернет свободен, и работают сотни СМИ. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за шаги, предпринятые для блокирования развития СМИ".

Кроме того, вопрос корреспондента Азертадж об исламофобии и расизме в Германии высветил оборонительную позицию, которую часто занимает Азербайджан, обвиняя Запад в применении двойных стандартов.

Связь вопросов прав человека с климатической повесткой дня, вероятно, усилится, особенно в связи с тем, что Европейский парламент призвал ЕС пересмотреть свои энергетические и климатические связи с Азербайджаном. Такое переплетение вопросов говорит о том, что права человека будут по-прежнему оставаться важной темой международного обсуждения, особенно по мере приближения COP-29 и привлечения внимания всего мира к Азербайджану.

Поскольку Германия продолжает оказывать значительное влияние как на политику в области климата, так и на политику в области прав человека, итоги этого визита могут задать тон международным отношениям и экологической дипломатии в ближайшие месяцы, подчеркнув взаимосвязанный характер прав человека и климатической повестки.