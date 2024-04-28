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(3 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Два человека погибли в НАР в результате взрыва боеприпаса

Два человека погибли 28 апреля в Нахчsванской автономной республике (НАР).  в результате взрыва боеприпаса.

В результате взрыва боеприпаса в селе Гараагадж Садаракского района НАР, погибли Вилаят Рзаев, 1951 г.р. и Адям Алиев 1970 г.р., говорится   в совместном сообщении  Генеральной прокуратуры, МВД и Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана.

По факту в прокуратуре Садаракского района проводится расследование,  далее отмечено в пресс-релизе.

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