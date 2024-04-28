Два человека погибли в НАР в результате взрыва боеприпаса
Два человека погибли 28 апреля в Нахчsванской автономной республике (НАР). в результате взрыва боеприпаса.
В результате взрыва боеприпаса в селе Гараагадж Садаракского района НАР, погибли Вилаят Рзаев, 1951 г.р. и Адям Алиев 1970 г.р., говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры, МВД и Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана.
По факту в прокуратуре Садаракского района проводится расследование, далее отмечено в пресс-релизе.
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