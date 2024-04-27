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(13 часов назад)
Журналист Джавид Рамазанов доставлен у полицию по делу Toplum

Журналист Джавид Рамазанов доставлен у полицию по делу Toplum

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Журналист Джавид Рамазанов отпущен из полиции (обновлено)

Журналист Джавид Рамазанов после 4-часового допроса был отпущен из полиции.  Он сообщил журналистам, что был допрошен в качестве свидетеля по делу Toplum TV.

По словам Рамазанова, обращение с ним было корректным, давления не оказывалось.
 

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2024-04-27 15:30

Журналист Джавид Рамазанов доставлен у полицию по делу Toplum

Сотрудник интернет-телевидения Toplum Джавид Рамазанов сегодня был  доставлен в Бакинское городское управление полиции.

Как сообщили Turan в  Toplum TV, Рамазанова задержали на улице и увезли в полицию.

Сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланов сообщил Turan, что Рамазанов был приглашен в следственный орган. «Его пригласили в связи с расследованием уголовного дела.  Он был приглашен в качестве свидетеля», - сказал он.

Отметим, что по данному  делу арестованы уже 7 человек, еще двое под надзором полиции.

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