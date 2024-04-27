Журналист Джавид Рамазанов доставлен у полицию по делу Toplum
Журналист Джавид Рамазанов отпущен из полиции (обновлено)
Журналист Джавид Рамазанов после 4-часового допроса был отпущен из полиции. Он сообщил журналистам, что был допрошен в качестве свидетеля по делу Toplum TV.
По словам Рамазанова, обращение с ним было корректным, давления не оказывалось.
* * *
2024-04-27 15:30
Журналист Джавид Рамазанов доставлен у полицию по делу Toplum
Сотрудник интернет-телевидения Toplum Джавид Рамазанов сегодня был доставлен в Бакинское городское управление полиции.
Как сообщили Turan в Toplum TV, Рамазанова задержали на улице и увезли в полицию.
Сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланов сообщил Turan, что Рамазанов был приглашен в следственный орган. «Его пригласили в связи с расследованием уголовного дела. Он был приглашен в качестве свидетеля», - сказал он.
Отметим, что по данному делу арестованы уже 7 человек, еще двое под надзором полиции.
-
- Америка
- 27 апрель 2024 19:17
Политика
-
- 27 апрель 2024, 12:53
В рамках официального визита спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой в Монтенегро состоялась ее встреча с президентом этой балканской страны Яковом Милатовичем.
-
Двухпартийная группа законодателей США в пятницу представила законопроект, предусматривающий санкции против высокопоставленных азербайджанских чиновников Азербайджана за нарушения прав человека, включая насильственные репрессии политической оппозиции, сообщает корреспондент TURAN из Вашингтона.
-
- 27 апрель 2024, 10:07
Группа американских Сенаторов во главе с Жанной Шахин и Джимом Ришем вместе с 12 своими коллегами в пятницу направили письмо премьер-министру Грузии. Они выразили сильную озабоченность законопроектом , который заставит НПО и независимые СМИ зарегистрироваться в качестве «иноагента» если они получают более 20 % своего финансирования от иностранных доноров, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 27 апрель 2024, 09:36
Администрация Байдена в пятницу объявила о выделении самого большого пакета военной помощи Украине, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Написать отзыв