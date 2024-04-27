Журналист Джавид Рамазанов отпущен из полиции (обновлено)

Журналист Джавид Рамазанов доставлен у полицию по делу Toplum

Журналист Джавид Рамазанов после 4-часового допроса был отпущен из полиции. Он сообщил журналистам, что был допрошен в качестве свидетеля по делу Toplum TV.

По словам Рамазанова, обращение с ним было корректным, давления не оказывалось.



* * *

2024-04-27 15:30

Журналист Джавид Рамазанов доставлен у полицию по делу Toplum

Сотрудник интернет-телевидения Toplum Джавид Рамазанов сегодня был доставлен в Бакинское городское управление полиции.

Как сообщили Turan в Toplum TV, Рамазанова задержали на улице и увезли в полицию.

Сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланов сообщил Turan, что Рамазанов был приглашен в следственный орган. «Его пригласили в связи с расследованием уголовного дела. Он был приглашен в качестве свидетеля», - сказал он.

Отметим, что по данному делу арестованы уже 7 человек, еще двое под надзором полиции.