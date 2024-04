Jurnalist Cavid Ramazanov polisdən sərbəst buraxılıb (yeniləndi)

Journalist Javid Ramazanov was released from the police after a 4-hour interrogation. He told reporters that he was questioned as a witness in the Toplum TV case.

According to Ramazanov, the police treated him normally, there was no pressure.

* * *

2024-04-27 15:30

Jurnalist Cavid Ramazanov “Toplum” işi üzrə polisə aparılıb

Bu gün “Toplum” İnternet televiziyasının əməkdaşı Cavid Ramazanov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə aparılıb.

“Toplum” TV-dən Turan-a bildiriblər ki, onu yoldan aparıblar.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı, polis leytenantı İbrahim Əmiraslanlı Turana bildirib ki, iştirakı ilə zəruri istintaq hərəkəti keçirilməsi üçün C. Ramazanov şahid qismində Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət olunmuşdur.

Qeyd edək ki, bu iş üzrə 7 nəfər həbs edilib, 2 nəfər polisin nəzarətinə verilib.