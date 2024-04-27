«Внесение некоторых военнослужащих в санкционный список считаю несправедливым»

22 апреля Госдепартамент США опубликовал ежегодный отчет о состоянии прав человека в мире в 2023 году.

В разделе, посвященном Азербайджану, говорится о военной операции, проведенной Азербайджаном 19-20 сентября в Карабахе, в результате которой почти все армянское население покинуло регион, жестоком обращении с заключенными, жестком ограничении свободы выражения мнений и медиа, об отсутствии у людей возможности изменить свое правительство путем свободных и справедливых выборов.

В документе подчеркивается, что правительство Азербайджана не предприняло убедительных шагов для наказания должностных лиц, совершивших нарушения прав человека. В то же время в 2020 и 2022 годах не было представлено никаких отчетов о расследовании событий, которые, как утверждается, были совершенны Азербайджанской Армией.

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала свой очередной годовой отчет «Состояние прав человека в мире в 2024 году».

В части отчета, касающегося Азербайджана, говорится о том, как армянское население Карабаха полностью покинуло регион, об усилении атак правительства на свободу выражения мнений, подавлении протестов, репрессиях против независимых медиа и организаций, арестах журналистов и активистов.

В отчете подчеркивается, что в Азербайджане журналисты, представители медиа и правозащитники, критикующие правительство, сталкиваются с нарастающим насилием и незаконными арестами.

Группа американских конгрессменов планирует представить законопроект о введении санкций против Азербайджана.

Обо всем этом ASTNA беседует с правозащитником, руководителем правозащитной организации «Линия защиты» Руфатом Сафаровым.

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Вопрос: Обнародованы ежегодные отчеты Государственного департамента США по вопросам прав человека, а также международной организации Amnesty International. Считаете ли Вы объективным сказанное в связи с Азербайджаном? С чем согласны и не согласны в отчетах?

Ответ: Конечно, нынешнее состояние прав и свобод человека в Азербайджане крайне тяжелое. Ограничения в области основных свобод продолжают расширяться, проводимая политика репрессий углубляется. Органы власти продолжают свою деятельность препятствующую свободе слова и выражения мнения, свободе печати и информации, свободе собраний, совести, передвижения. Право гражданина на участие в управлении государством не признается. В общем, люди не могут свободно принимать участие в политической жизни государства и общества. Вот уже 5 лет запрещена свобода собраний. С новым законодательством о медиа положение журналиста значительно осложнилось, журналистика стала разрешительной. Для того, чтобы заниматься политической тоже требуется разрешение. Новый закон «О политических партиях» значительно мере ограничил политические организации. Около 300 политических заключенных и узников совести были осуждены на долгие годы. Дело дошло до того, что на независимого журналиста не только клевещут, но даже пропускают через его тело электрический ток, чтобы он сотрудничал со следствием, подписал требуемые ложные показания. Верующие, особенно адепты шиитского тариката, организованные, выступающие против проводимой политики, подвергаются еще большим репрессиям. Представителей медиа, проводящих расследования вне государственного контроля и подвергающих власти критике, правозащитников, общественных и оппозиционных активистов подвергают арестам по сфабрикованным обвинениям. Официальный Баку отвергает демократическое управление, государственные и общественные институты Европы, международные обязательства, взятые на себя по Пакту и Конвенции, связывает будущее нашей страны с Центральной Азией, Лигой Арабских Государств, Организацией Тюркских государств, подстраивает свою политику под настроения Москвы. Представьте, дело дошла до того, что курируемый Службой Внешней Разведкой России сайт Sputnik.az публикует клеветнические статьи о неподконтрольном властям Азербайджана гражданском обществе, представителях медиа, называет имена и в соответствии с этим, правоохранительные органы дают старт уголовным преследованиям. Что наблюдается в таких условиях? По видимому официальный Баку отказался и от авторитаризма, широко внедрившегося в устои государства и общества, и предпринимает попытку перехода к диктатуре. Именно поэтому текущее политическое и правовое положение Азербайджана сравнивается с ливийскими или сирийскими реалиями. Вне всякого сомнения, критика политики, проводимой ветвями власти в Азербайджане, вызывает необходимость международных отчетов, оправдывает ежегодный отчет Госдепартамента США, Amnesty International. Но здесь я обязательно должен сделать одно исключение. Если Азербайджан силовым путем освободил находившиеся под оккупацией земли, восстановил территориальную целостность, это легитимно, полностью соответствует национальному и международному праву. Поэтому, если исключить в упомянутых отчетах часть, связанную с Карабахом, будирование проблем в области прав и свобод человека, я считаю правильными.

Вопрос: На неделе группа американских конгрессменов планирует представить законопроект о санкциях против Азербайджана. Эта тема - также вызвала много дискуссий. Считаете ли Вы справедливым этот шаг США? Как с точки зрения самих санкций, а также списка лиц, к которым будут применены санкции.

Ответ: Первая санкция против азербайджанского чиновника была введена в декабре 2022 года. Сотрудник «Бандитизма» (Главное Управление Министерства Внутренних Дел по Борьбе с Организованной П – Ред.) Керим Алимарданов, чье имя в то время фигурировало в деле о пытках, был подвергнут санкциям в рамках Акта Магнитского. Кстати, акт Магнитского был принят в Конгрессе после смерти юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Что ждет тех, кто подвергается санкциям в рамках этого акта? США отказываются выдать визы иностранным чиновникам, которые применяли пытки, нарушали международные права человека и поддерживали эти нарушения, замешаны в коррупции, а также замораживаются их активы в США.

На протяжении двух лет власти Азербайджана не прекращали свою жесткую политику в области прав человека, предпочли преследования и аресты с невиданным политическим резонансом и в результате государственным и общественным институтам Запада и Европы, пришлось прибегнуть к более серьезным мерам. В результате в ПАСЕ некоторое время назад были ограничены. Это и явилось причиной ограничения некоторое время назад полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ. Сейчас же ожидается принятие в Конгрессе закона о введении санкций в отношении 40 азербайджанских чиновников. Повторюсь: столь жесткие международные санкции были вызваны неподотчетными и безответственными действиями репрессивного крыла властей Азербайджана. Однако я не считаю справедливым, что некоторые наши военнослужащие, такие как Хикмет Мирзаев, подвергаются международным санкциям. Считаю, что если наши военные спустя много лет силовым путем освободили оккупированные территории, то это соответствовало нормам местного и международного права.

Вопрос: По мнению экспертов, в последние годы содержание в подобных отчетах, заявлениях с Запада, а также в последнем призыве к санкциям неточной информации об азербайджано - армянском и Карабахском конфликтах вызывает сомнения у общественности. Почему к вопросу о правах человека в стране добавляется азербайджано-армянский конфликт или происходящее в Карабахе? Разве это не разные темы?

Ответ: Разумеется, это отдельные темы. Во всех своих выступлениях и заметках я указывал, что право в Азербайджане в значительной мере обесценилось. Существует нетерпимое отношение к фундаментальным свободам, особенно к политическим правам. При формировании всех трех ветвей власти воля общества не учитывалась, избирательное право было похоронено. Правят бал насильственный метод управления, полицейский режим, основанный на силе. Если санкции будут применены в отношении должностных лиц, имена которых фигурируют в пытках, бесчеловечном обращении, унижающем достоинство поведении, крупных коррупционных делах, то это не противоречит национальному и международному законодательству. Но я не могу смириться с тем, что под санкции попали высокопоставленные военные, которые мобилизуют свои силы для освобождения оккупированных земель, потому что, как уже было сказано, это несправедливость.

Вопрос: Почему возникают подобные ситуации? Из-за неосведомленности, из-за подверженности влиянию армян или из-за совершенно иных целей?

Ответ: Не думаю, что здесь сыграла свою роль неинформированность. На мой взгляд, это результат деятельности армянской общины в США...

Вопрос: Существуют мнения, что обычно, когда звучат призывы к санкциям, власти запускают волну арестов. Однако в этот раз в день санкционного призыва Губад Ибадоглу был переведен под домашний арест, что вселило надежду на то, что власть может пойти на смягчение. Как Вы думаете, что произойдет?

Ответ: Конечно, если во власти есть круги, которые мыслят рационально мышление, то они должны повлиять на общую политику, прекратить нынешние репрессивные действия, наносящие удар по имиджу нашей страны, дать старт политическим и правовым реформам. Следует со вниманием отнестись к призывам Запада и Европы отказаться от жесткой внутренней политики и сделать выводы. Нужно учесть, что упорное продолжение насилия может спровоцировать более серьезные международные меры, изоляцию. Во всяком случае, я надеюсь, что правящие круги учли серьезность призывов и избрали в отношении профессора Губада Ибадоглу меру пресечения, не связанную с арестом.

Вопрос: Какие шаги необходимо предпринять для улучшения ситуации с правами человека в стране?

Ответ: Необходимо прислушаться к критике и начать открытый диалог. Политика должна реализовываться в духе уважения основных прав и свобод человека и граждан, которые, в частности, закреплены в 3-й главе Конституции.