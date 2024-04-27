Бакинская Фондовая Биржа представила амбициозную Стратегию роста

Бакинская фондовая биржа (БФБ) обнародовала свой "Стратегический план развития на 2024-2026 годы" на знаковом мероприятии, в котором приняли участие ключевые заинтересованные стороны, что стало сигналом о значительном скачке вперед для финансовых рынков Азербайджана.

В ходе презентации, проведенной под руководством председателя правления Руслана Халилова, была представлена перспективная дорожная карта, направленная на продвижение BSE на передовые позиции на региональном биржевом рынке. Этот план, направленный на укрепление рынков капитала, призван предложить инвесторам широкий спектр инструментов и услуг, позиционируя БФБ как центр финансовой деятельности в регионе.

Центральное место в стратегии занимает приведение деятельности БФБ в соответствие с мировыми стандартами, лежащими в основе принципов прозрачности, сотрудничества и устойчивости. Применяя лучшие практики, БФБ стремится повысить свой авторитет и привлечь более широкую базу инвесторов, как внутри страны, так и за рубежом.

Признавая ключевую роль сотрудничества, Халилов подчеркнул важность налаживания прочных партнерских отношений в инвестиционном сообществе для стимулирования расширения рынка. Благодаря совместным усилиям с заинтересованными сторонами БФБ стремится стимулировать рост и полностью раскрыть потенциал финансовой экосистемы Азербайджана.