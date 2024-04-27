Правящая грузинская партия ведет страну обратно к визовому режиму с ЕС

Протестующие размахивают национальным флагом Грузии и флагом ЕС во время митинга против законопроекта, направленного на ограничение влияния «иностранных агентов», у здания парламента Грузии в Тбилиси, Грузия. 9 марта 2023 года. AP

28 апреля в Тбилиси пройдет крупная акция протеста оппозиционных сил, выступающих против окончательного принятия закона «О п»розрачности иностранного влияния", прошедшего в парламенте во втором чтении. Его суть повторяет принятые ранее в России и Азербайджане законы, по которым репрессируются журналисты и СМИ, финансируемые зарубежными грантами.

А 29 апреля правящая «Грузинская мечта» проведет перед зданием парламента Грузии митинг своих сторонников.

С принятием закона «О прозрачности иностранного влияния" грузинские неправительственные организации и СМИ, бюджет которых слагается из не менее чем 20% иностранного капитала, получат статус "иностранного агента". "Агенты иностранного влияния" должны будут регистрироваться, чтобы не стать оштрафованными или осужденными на срок до до пяти лет лишения свободы. Принятием этого закона, утверждают в Грузии, правящая сила хочет обезопаситься от критики на следующих президентских выборах.

24 апреля в Европарламенте принята резолюция, предупреждающая грузинское руководство о недопустимости принятия "пророссийского закона". В резолюции содержится требование освобождения экс-президента М.Саакашвили, прекращение преследований ЛГБД+, призыв к Еврокомиссии принять санкции против Б.Иванишвили.

В резолюции упоминается безвизовый режим ЕС для Грузии, который может быть отменен, если эта страна не примет рекомендации ЕС: "Европарламент также призывает Комиссию своевременно оценить влияние планируемого Грузией закона об «иностранных агентах» на непрерывное выполнение Грузией критериев визовой либерализации, в частности, по показателю фундаментальных прав, что является решающим компонентом политики ЕС по либерализации визового режима".

«Принятие закона об иноагентах повлияет на судьбу сотен тысяч граждан. В том числе в связи с тем, насколько им будет предоставлена возможность в дальнейшем беспрепятственно путешествовать в Европу по разным причинам. Причин уйма, тем более на фоне бедности Грузии. Люди уезжают по делам, по состоянию здоровья, учиться…, – сказал для Sova директор Института исследований России Давид Дарчиашвили.

В беседе с Turan грузинский политический обозреватель Тенгиз Аблотия высказался о невозможности для Грузии таких же политических репрессий против журналистов и гражданских активистов, как в Азербайджане и России. Он считает, что преградой перед правящей силой (партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, правит в стране с 2012 года) остается безвизовый режим посещения Европы для граждан Грузии.

Эксперт сказал: "Члены партии и их семьи выезжают в Европу, там живут. Дети учатся в европейских вузах. "Грузинская мечта" никогда не откажется от таких возможностей", - отметил Аблотия. Безвизовые поездки в страны ЕС нужны всему грузинскому народу для заработка, которого нет в Грузии, и этот весомый фактор учитывается в правительстве, - добавил эксперт из Тбилиси.

Предвосхищая тревогу грузин, привыкших свободно ездить в Европу, «Грузинская мечта» распространила свое объяснение о невозможности отмена "безвиза". В заявлении партии сказано, что пересмотр процесса либерализации визового режима с Грузией требует консенсуса, то есть согласия всех 27 государств-членов Европейского Союза; и правовых оснований для пересмотра безвизового режима с Грузией нет.

Однако общедоступные юридические документы ЕС о процедурах приостановки визовой либерализации говорят об обратном. Согласно правилам ЕС, безвизовый режим с третьими странами может быть приостановлен если:

- Существенное увеличение (более 50%) числа граждан страны, которым отказывают во въезде или которые остаются на территории ЕС дольше обусловленного срока. Существенное увеличение необоснованных ходатайств о предоставлении убежища, Уменьшение сотрудничества по реадмиссии (возвращении мигрантов), Увеличение рисков или непосредственная угроза государственной политике или внутренней безопасности, связанная с гражданами третьих стран. Невыполнение визовой либерализации, например когда в третьей стране наблюдается регресс в плане выполнения реформ в различных областях, таких как борьба с дискриминацией, пограничный контроль, судебная система, меры по борьбе с коррупцией, защита персональных данных, охрана границ и т. д. ЕС также сможет приостановить безвизовый режим с определенной страной, если его внешние отношения с этой страной внезапно ухудшатся, особенно по таким вопросам, как права человека и основные свободы.

Нетрудно заметить, что Грузия приближается или уже находится в зоне риска, если вспомнить о введенных европейских санкциях против грузинских судьях, других конфликтах между грузинской властью и ЕС. Брюссель с 2021 года требует от Тбилиси освобождения М.Саакашвили. Грузия не вводила санкции против России и не стала каким-либо образом участвовать в противостоянии с ней на международном уровне.

Что касается правил и процедуры прекращения "безвиза", то они такие: для принятия решения достаточно голосов 14 из 27 государств-членов Евросоюза. Вначале временно приостанавливает безвизовый режим на срок 9 месяцев. Еврокомиссия продолжает диалог с конкретной страной с целью устранения обстоятельств. Если страна их не исправит, то ЕК может продлить приостановку безвизового режима еще на 18 месяцев. В случае отстутствия улучшений Совет министров Евросоюза может простым полностью прекратить безвизовый режим с конкретной страной.

В 2019 году Нидерланды потребовали ввести механизм приостановки безвизового движения для Албании, сославшись на рост числа заявлений от просителей убежища из Албании и угрозу роста уголовных преступлений.