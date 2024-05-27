Блинкен призвал лидеров Грузии вести страну «в правильном направлении»

Главный дипломат США в воскресенье вновь призвал лидеров Грузии "предпринять шаги, необходимые для движения Грузии в правильном направлении", сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

«Соединенные Штаты продолжат решительно поддерживать стремление грузинского народа к евроатлантическому будущему», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен по случаю Национального дня Грузии.

«На протяжении 32 лет наших отношений Соединенные Штаты демонстрировали непоколебимую приверженность демократическому и процветающему будущему Грузии и были одними из самых решительных сторонников суверенитета и целостности Грузии.

Мы гордимся тем, что поддерживаем усилия направленные на укрепление экономики Грузии, демократии и способности сдерживать российскую агрессию, и мы подтверждаем нашу приверженность будущему Грузии", - отметил Блинкен.

«Это были важные двенадцать месяцев для народа Грузии, включая историческое достижение Грузией статуса кандидата в Европейский Союз. Следующие несколько месяцев будут иметь решающее значение для того, чтобы эта возможность стала реальной.

В этот праздничный для грузин день, я подтверждаю твердую приверженность Соединенных Штатов помощи Грузии в построению безопасной, процветающей европейской демократии, которую ее граждане желают и заслуживают», - отмечено в заявлении Блинкена.

Послание госсекретаря США прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности между западными союзниками и Грузией из-за закона, который препятствует свободе СМИ и наносит ущерб стремлению Грузии вступить в Европейский Союз.

Закон «об иноагентах» потребует от СМИ и НПО регистрироваться в качестве «выразителей интересов иностранной державы», если они получают более 20% своего бюджета из-за границы.

На прошлой неделе Блинкен объявил, что принятие этого закона приведет к санкциям против грузинских чиновников, «ответственных или участвующих в подрыве демократии в Грузии».