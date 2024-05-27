Соавторов законопроекта Конгресса США о санкциях против азербайджанских чиновников стало больше

Соавторов законопроекта Конгресса США о санкциях против азербайджанских чиновников стало больше

«Акт о санкциях в отношении Азербайджана 2024 года» - законопроект, предполагающий санкции против 44 высокопоставленных азербайджанских чиновников за их роль в карабахской войне и нарушения прав человека, получил семь дополнительных соавторов с момента его внесения в Конгресс США месяц назад.

Как сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне, законопроект (HR8141), первый в своем роде, был внесен 26 апреля демократом из Невады Диной Титус и 24 другими соавторами, число которых на сегодня увеличилось до 31.

Среди тех, кто присоединился к этой инициативе, — демократы Дэниел Колдман, Майк Куигли, Анна Эшу, Линда Санчес, Джуди Чу, Лори Трэхан и конгрессмен-республиканец Мишель Стил.

После внесения законопроект был передан в комитет Конгресса по иностранным делам и юридический комитет, но дальнейших действий пока не предпринято.

В случае принятия закона, Конгресс потребует от администрации Байдена в течение 180 дней подтвердить подпадают ли эти 44 азербайджанских чиновника под санкции, установленные «Законом Магнитского» за их участие в войне и жестоких репрессий против политической оппозиции в Азербайджане.

Напомним, что в списке 44 человек – члены администрации президента страны, представители силовых структур, включая руководство армии, МВД, Генпрокуратуры, СГБ, Погранслужбы и др.

Полная версия законопроекта здесь: https://www.congress.gov/118/bills/hr8141/BILLS-118hr8141ih.pdf.