БРИКС — не соперник США, но каждая страна сама можете сделать свой выбор

Во вторник США заявили, что продолжат взаимодействовать со странами, которые участвуют в саммите в Казани, и не рассматривают БРИКС как геополитического соперника.

«Мы считаем, что страны могут разрабатывать собственную внешнюю политику и выбирать любые страны и группировки, с которыми они хотят сотрудничать», — заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.

«Мы сосредоточены на работе с партнерами во всем мире для создания широких коалиций и достижения общих целей», — добавил Патель.

Его комментарии прозвучали в момент, когда Россия зазывает все страны на саммит БРИКС в Казани и продвигает идею создания «нового мирового порядка» против Запада.

«Что касается БРИКС, то мы продолжим работать и иметь прочные отношения с Бразилией, с Южной Африкой и Индией. Мы работаем на двусторонней основе с этими странами в ряде ключевых областей, которые определяют XXI век».

Что касается Китая, то цель США — поддерживать «ответственные отношения». Это то, чего остальной мир ожидает от сверхдержав, сказал Патель.

По поводу России, он сказал: «Мы продолжим отражать российскую агрессию и дадим понять любой стране, что с Россией больше нельзя вести дела как прежде».

Отвечая на вопрос TURAN, касающегося заявки Турции на членство в БРИКС, Патель сказал: «Этот вопрос будет обсуждаться с нашими турецкими партнерами», добавив, что «Турция — жизненно важный союзник НАТО».

* БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) является межправительственным объединением, созданным в 2009 году для противодействия западному влиянию и укреплению экономического партнерства. Позже блок расширился и теперь включает еще пять стран: Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Азербайджан и Турция также недавно подали заявку на членство в БРИКС.

