BRİKS ABŞ-ın rəqibi deyil, amma hər bir ölkə özü öz seçimini edə bilər

Çərşənbə axşamı ABŞ bildirib ki, Kazandakı sammitdə iştirak edən ölkələrlə qarşılıqlı fəaliyyəti davam etdirəcək və BRİKS-i geosiyasi rəqibi kimi görmür.

"Biz hesab edirik ki, ölkələr öz xarici siyasətlərini müəyyən edə və əməkdaşlıq etmək istədikləri istənilən ölkə və qrupları seçə bilərlər", deyə Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin müavini Vedant Patel brifinqdə Turan-ın suallarına cavabda bildirib.

"Biz geniş koalisiyalar qurmaq və ortaq məqsədlərlə nail olmaq üçün bütün dünyadakı tərəfdaşlarımızla işləməyə diqqət yetiririk", deyə Patel əlavə edib.

Onun şərhləri Rusiyanın bütün ölkələri Kazanda BRİKS-in sammitinə çağırdığı və Qərbə qarşı "yeni dünya nizamı" qurmaq ideyasını təşviq etdiyi bir anda səslənib.

"BRİKS-ə gəlincə, biz Braziliya, Cənubi Afrika və Hindistanla işləməyə və möhkəm əlaqələr saxlamağa davam edəcəyik. Biz 21-ci əsrin müəyyən etdiyi bir çox mühüm sahələrdə bu ölkələrlə ikitərəfli əsaslarla işləyirik".

Çinə gəlincə, ABŞ-ın məqsədi "məsuliyyətli münasibətlər" saxlamaqdır. Dünyanın qalan hissəsi super güclərdən bunu gözləyir, deyə Patel bildirib.

Rusiyaya gəlincə: "Biz Rusiyanın təcavüzünü dəf etməyə davam edəcəyik və istənilən ölkəyə başa salacağıq ki, Rusiya ilə əvvəlki kimi işləmək olmaz", deyə o qeyd edib.

Turan-ın müxbiri Patelə Türkiyənin BRİKS-ə üzvlük haqqında müraciətinə dair sual verib. "Bu məsələ türkiyəli tərəfdaşlarımızla müzakirə olunacaq", deyə Patel bildirib. "Türkiyə NATO-nun mühüm və həyati əhəmiyyətə malik müttəfiqidir", deyə o, əlavə edib.

* BRİKS (Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika) 2009-cu ildə qərbin təsirinə qarşı mübarizə və iqtisadi tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün yaradılmış hökumətlərarası birlikdir. Sonradan blok genişlənib və indi daha beş ölkə - Misir, Efiopiya, İran, Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ də bu bloka daxildir. Azərbaycan və Türkiyə bu yaxınlarda BRİKS-ə üzvlük üçün müraciət edib.

