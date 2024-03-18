Число политзаключенных в Азербайджан приближается к 300

Число политзаключенных в Азербайджан приближается к 300

Союз «За свободу политзаключенным Азербайджана» объявил новый список политзаключенных. По сравнению с предыдущим списком, объявленным в начале декабря, число политзаключенных возросло на 43 человека составив 288.

При этом, из списка выбыло 9 фигурантов “Гянджинского дела”, сроки наказания которых истекли.

В группе “журналисты и блогеры” появилось 9 новых имен и число политзаключенных этой категории достигло 20 человек.

В частности, эту группу пополнили: Теймур Каримов (youtube-канал «Kanal 11»), Ибрагим Гумбатов (сайт Azerinfo.az), Аршад Ибрагимов ( сайт Dunyaninsesi.az ), Хафиз Бабалы (агентство Turan), Шамо Эминов (Интернет ТВ «Kanal 13»), Эльнара Гасымова (Abzas Media), Арзу Саядоглу (Маммадов) YouTube-канала «Arzu Sayadoğlu», Алескер Мамедли ( учредитель Toplum TV), Мушфиг Джаббаров (Toplum TV).

Также на 9 человек - до 22 возросло число политзаключенных и в группе “члены партий и общественных организаций). Это Эльнур Гасанов (ПНФА), Ильхамиз Гулиев (общественный активист), Мохиаддин Оруджев (общественный активист), Тофиг Ягублу («Мусават»), Акиф Гурбанов («Платформа III Республика»), Руслан Иззетли ( Платформа «III Республика»), Али Зейналов, Рамиль Бабаев и Илькин Амрахов (все из Института демократических инициатив).

Еще 25 новых политзаключенных появилось в категории «верующие». Теперь их стало 208 человек.

В целом, политзаключенных классифицированы по следующим группам:

«Журналисты и блоггеры», - 20 человек,

«Правозащитники» – 2,

«Члены оппозиционных партий и движений» – 22,

«Депортированные из Германии политэмигранты» – 5,

«Верующие» – 208,

«Осужденные по Тертерскому делу» - 7,

«Осужденные по Гянджинскому делу» - 13,

«Пожизненно осужденные» - 11.