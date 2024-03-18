Число политзаключенных в Азербайджан приближается к 300
Число политзаключенных в Азербайджан приближается к 300
Союз «За свободу политзаключенным Азербайджана» объявил новый список политзаключенных. По сравнению с предыдущим списком, объявленным в начале декабря, число политзаключенных возросло на 43 человека составив 288.
При этом, из списка выбыло 9 фигурантов “Гянджинского дела”, сроки наказания которых истекли.
В группе “журналисты и блогеры” появилось 9 новых имен и число политзаключенных этой категории достигло 20 человек.
В частности, эту группу пополнили: Теймур Каримов (youtube-канал «Kanal 11»), Ибрагим Гумбатов (сайт Azerinfo.az), Аршад Ибрагимов ( сайт Dunyaninsesi.az ), Хафиз Бабалы (агентство Turan), Шамо Эминов (Интернет ТВ «Kanal 13»), Эльнара Гасымова (Abzas Media), Арзу Саядоглу (Маммадов) YouTube-канала «Arzu Sayadoğlu», Алескер Мамедли ( учредитель Toplum TV), Мушфиг Джаббаров (Toplum TV).
Также на 9 человек - до 22 возросло число политзаключенных и в группе “члены партий и общественных организаций). Это Эльнур Гасанов (ПНФА), Ильхамиз Гулиев (общественный активист), Мохиаддин Оруджев (общественный активист), Тофиг Ягублу («Мусават»), Акиф Гурбанов («Платформа III Республика»), Руслан Иззетли ( Платформа «III Республика»), Али Зейналов, Рамиль Бабаев и Илькин Амрахов (все из Института демократических инициатив).
Еще 25 новых политзаключенных появилось в категории «верующие». Теперь их стало 208 человек.
В целом, политзаключенных классифицированы по следующим группам:
«Журналисты и блоггеры», - 20 человек,
«Правозащитники» – 2,
«Члены оппозиционных партий и движений» – 22,
«Депортированные из Германии политэмигранты» – 5,
«Верующие» – 208,
«Осужденные по Тертерскому делу» - 7,
«Осужденные по Гянджинскому делу» - 13,
«Пожизненно осужденные» - 11.
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