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(35 минут назад)
Число политзаключенных в Азербайджан приближается к 300

Число политзаключенных в Азербайджан приближается к 300

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Число политзаключенных в Азербайджан приближается к 300

Союз «За свободу политзаключенным Азербайджана» объявил новый список политзаключенных. По сравнению с предыдущим списком, объявленным в начале декабря,  число политзаключенных возросло на 43 человека составив 288. 

При этом, из списка выбыло 9 фигурантов “Гянджинского дела”, сроки наказания которых истекли.

В группе “журналисты и блогеры” появилось 9 новых имен  и число политзаключенных этой категории достигло 20 человек.

В частности, эту группу пополнили: Теймур Каримов  (youtube-канал «Kanal 11»), Ибрагим  Гумбатов (сайт Azerinfo.az), Аршад Ибрагимов ( сайт Dunyaninsesi.az ), Хафиз Бабалы (агентство Turan),  Шамо Эминов (Интернет ТВ «Kanal 13»),  Эльнара Гасымова (Abzas Media), Арзу Саядоглу (Маммадов) YouTube-канала «Arzu Sayadoğlu»,  Алескер Мамедли ( учредитель Toplum TV), Мушфиг Джаббаров  (Toplum TV).

Также на 9 человек - до 22 возросло число политзаключенных и в группе “члены партий и общественных организаций). Это Эльнур Гасанов (ПНФА), Ильхамиз Гулиев (общественный активист), Мохиаддин Оруджев (общественный активист), Тофиг Ягублу («Мусават»), Акиф Гурбанов («Платформа III Республика»), Руслан Иззетли  ( Платформа «III Республика»), Али Зейналов, Рамиль Бабаев и Илькин Амрахов (все из Института демократических инициатив).

Еще 25 новых политзаключенных появилось в категории «верующие». Теперь их стало 208 человек.

В целом, политзаключенных классифицированы по следующим группам:

«Журналисты и блоггеры», - 20 человек,

«Правозащитники» – 2,

«Члены оппозиционных партий и движений» – 22,

«Депортированные из Германии политэмигранты» – 5,

«Верующие» – 208,

«Осужденные по Тертерскому делу» - 7,

«Осужденные по Гянджинскому делу» - 13,

«Пожизненно осужденные» - 11.

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