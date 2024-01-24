Что говорится в проекте резолюции ПАСЕ о полномочиях Азербайджана?
Что говорится в проекте резолюции ПАСЕ о полномочиях Азербайджана?
Вечером 24 января в Страсбурге будет принята резолюция, предполагающая ограничение полномочий делегации Азербайджана в Совете Европы.
Проект этого документа опубликован на сайте ПАСЕ. В нем семь пунктов, в которых сказано, что
Присоединившись к Совету Европы 25 января 2001 года, Азербайджан согласился соблюдать обязательства, возлагаемые на члена ПАСЕ.
«Ассамблея сожалеет, что спустя более чем 20 лет после вступления в Совет Европы Азербайджан не выполнил основные вытекающие из него обязательства. Очень серьезные опасения по-прежнему вызывают ее способность проводить свободные и справедливые выборы, разделение властей, слабость ее законодательной власти по отношению к исполнительной власти, независимость судебной власти и уважение прав человека, о чем свидетельствуют многочисленные решения Европейский суд по правам человека и заключения Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия)».
В четвертом пункте резолюции упоминается ситуация в Нагорном Карабахе. В частности, говорится о нарушении прав человека в Лачинском коридоре и о том, что ПАСЕ «осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года, которая привела к бегству всего армянского населения Нагорного Карабаха».
В резолюции отдельным пунктом упоминается проблема политических заключенных и отказ властей допустить докладчиков Мониторингового комитета на встречи с политзаключенными.
«ПАСЕ также сожалеет, что ее не пригласили наблюдать за предстоящими президентскими выборами, несмотря на обязательство Азербайджана направить такое приглашение».
Ассамблея рассматривает эти отказы как «отсутствие сотрудничества» и осуждает отказ властей допустить докладчика по «Угрозам жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане», которому трижды было отказано во въезде в страну.
ПАСЕ также сожалеет, что докладчик Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам Не был приглашен в Азербайджан во время его ознакомительного визита в регион и, таким образом, не смог поехать в Лачинский коридор.
«Поэтому, Ассамблея решает не утверждать полномочия азербайджанской делегации».
Полномочия делегации Азербайджана могут быть восстановлены, когда вышеназванные причины будут устранены, сказано в заключении.
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1 отзыв
Gagik
2024-01-24
Vsyo pravilno skazanno , kak govoritsya dobavit nechem.