Опубликованный сегодня Обобщающий доклад по Определяемым на национальном уровне вкладам (ОНУВ) неутешителен, но и не удивителен. Об этом говорится в заявлении секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймона Стила, опубликованного в понедельник.

Текущие национальные климатические планы крайне далеки от того, чтобы предотвратить урон от глобального потепления, калечущего мировые экономики, миллиарды жизней и средства к существованию во всех странах.

Текущие планы в случае их полного воплощения на практике приведут к выбросам 51,5 гигатонн CO2-эквивалента в 2030 году, что лишь на 2,6 % ниже, чем в 2019 году. Загрязнение парниковыми газами в таких объемах гарантирует гуманитарную и экономическую катастрофы для всех стран без исключения.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) отмечает, что к 2030 году выбросы парниковых газов необходимо сократить на 43 % по сравнению с уровнями 2019 года. К 2035 году общие глобальные выбросы парниковых газов должны быть сокращены на 60 % по сравнению с уровнями 2019 года. Это крайне важно для ограничения роста глобальной средней температуры на 1,5°C в этом столетии, чтобы избежать наихудших климатических последствий

КС-29 – крайне важный момент в борьбе с климатом, и данные сегодняшнего доклада являются ярким напоминанием о том, почему КС-29 должны добиться результатов.

Представители стран должны приехать в Баку, готовые воплотить на практике обещания, зафиксированные в «Консенсусе ОАЭ» на КС-28 – утроение возобновляемых источников энергии, глобальную цель по адаптации, переход от всех видов ископаемого топлива и превратить их в реальные результаты, обеспечивающие всестороннюю защиту людей и их средств к существованию.

КС-29 должна стать инициативной КС и обеспечить достижение конкретных и амбициозных результатов по климатическому финансированию с учетом потребностей развивающихся стран.