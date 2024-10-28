Член Движения "Мусульманское единство" Гасан Аббасзаде осужден на три года

Член Движения "Мусульманское единство" Гасан Аббасзаде осужден на три года

В понедельник Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил члена Движения "Мусульманское единство" Гасана Аббасзаде к трем годам лишения свободы.

Первоначально Аббасзаде обвинялся по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК. Однако по итогам судебного следствия обвинение было переквалифицировано на более мягкое - ст. 234.1.1. (хранение наркотиков в крупном размере не в для сбыта).

До ареста Аббасзаде распространил видеозапись, где заявил о своей невиновности в возможно инкриминируемых ему преступлениях.

Как сказала Turan его адвокат Зибейда Садыгова, Аббасзаде оговорил себя под давлением. На суде он отказался от этих показаниях.

В ходе следствия были также нарушены ряд процессуально-правовых требований: не были просмотрены записи с видеокамер в местах его предполагаемого "приобретения и продажи наркотиков".

В течение двух часов после задержания он не был обыскан, не приглашался адвокат по его выбору, не было обыска у него дома и др.

В связи с этим, судья переквалифицировал обвинение на более мягкую статью.

Приговор будет обжалован в апелляционном суде. "Если понадобится мы дойдем до Европейского суда по правам человека", - резюмировала Садыгова.