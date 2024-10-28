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(6 часов назад)
Член Движения  "Мусульманское единство"  Гасан Аббасзаде осужден на три года

Член Движения  "Мусульманское единство"  Гасан Аббасзаде осужден на три года

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Член Движения  "Мусульманское единство"  Гасан Аббасзаде осужден на три года

В понедельник Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил члена Движения "Мусульманское единство" Гасана Аббасзаде к трем годам лишения свободы.

Первоначально Аббасзаде обвинялся по ст.  234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК. Однако по итогам судебного следствия обвинение было переквалифицировано на более мягкое -  ст. 234.1.1. (хранение  наркотиков в крупном размере не в для сбыта).

До ареста Аббасзаде распространил видеозапись, где заявил о своей невиновности в возможно инкриминируемых ему преступлениях.

Как сказала Turan  его адвокат Зибейда Садыгова,  Аббасзаде оговорил себя под  давлением. На суде он отказался от этих показаниях.

В ходе следствия были также нарушены ряд процессуально-правовых требований: не были просмотрены записи с видеокамер в местах его предполагаемого "приобретения и продажи наркотиков".

В течение двух часов после задержания он не был обыскан, не приглашался адвокат по его выбору, не было обыска у него дома и др. 

В связи с этим,  судья переквалифицировал обвинение  на более мягкую статью.

Приговор будет обжалован в апелляционном суде.  "Если понадобится  мы дойдем до Европейского суда по правам человека", - резюмировала  Садыгова.

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