Член Движения "Мусульманское единство" Гасан Аббасзаде осужден на три года
Член Движения "Мусульманское единство" Гасан Аббасзаде осужден на три года
В понедельник Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил члена Движения "Мусульманское единство" Гасана Аббасзаде к трем годам лишения свободы.
Первоначально Аббасзаде обвинялся по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК. Однако по итогам судебного следствия обвинение было переквалифицировано на более мягкое - ст. 234.1.1. (хранение наркотиков в крупном размере не в для сбыта).
До ареста Аббасзаде распространил видеозапись, где заявил о своей невиновности в возможно инкриминируемых ему преступлениях.
Как сказала Turan его адвокат Зибейда Садыгова, Аббасзаде оговорил себя под давлением. На суде он отказался от этих показаниях.
В ходе следствия были также нарушены ряд процессуально-правовых требований: не были просмотрены записи с видеокамер в местах его предполагаемого "приобретения и продажи наркотиков".
В течение двух часов после задержания он не был обыскан, не приглашался адвокат по его выбору, не было обыска у него дома и др.
В связи с этим, судья переквалифицировал обвинение на более мягкую статью.
Приговор будет обжалован в апелляционном суде. "Если понадобится мы дойдем до Европейского суда по правам человека", - резюмировала Садыгова.
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