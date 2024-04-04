ЕСПЧ объявил решение по делу Мамеда Ибрагима

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня объявил решение по жалобе советника председателя оппозиционной Партии народного Фронта (ПНФА) Мамеда Ибрагима.

Заявитель обжаловал в ЕСПЧ свое осуждение в сентябре 2016 г. на 3 года лишения свободы по обвинению в хулиганств ( ст. 221.2.2 УК Азербайджана).

Как сообщает сайт правовой информации https://aihmaz.org, заявитель жаловался на нарушение статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции прав человека.

Ибрагим указывал на необоснованность приговора и нарушение принципов равенства сторон в ходе судебного разбирательства. В частности, все возражения и ходатайства его адвоката были отклонены, а защите не предоставили те же условия, что и обвинению.

Во время коммуникации правительство Азербайджана в одностороннем порядке признало нарушения, выразив готовность выплатить компенсацию в 3600 евро за моральный ущерб и еще 500 евро на судебные затраты. Правительство также обязалось принять все меры, чтобы кассационная жалоба заявителя была рассмотрена в соответствии с требованиями статьи 6 Конвенции.

Хотя заявитель счел неадекватной сумму компенсации и отсутствие гарантий, что дело будет пересмотрено, ЕСПЧ решил прекратить дальнейшее расследование.

Согласно решению суда, правительство Азербайджана должно выплатить заявителю сумму компенсации, предусмотренную в одностороннем заявлении, и обеспечить повторное рассмотрение дела в Верховном суде.

Интересы заявителя в ЕСПЧ представлял адвокат Ялчин Иманов.