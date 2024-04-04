ЕСПЧ объявил решение по делу Мамеда Ибрагима
ЕСПЧ объявил решение по делу Мамеда Ибрагима
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня объявил решение по жалобе советника председателя оппозиционной Партии народного Фронта (ПНФА) Мамеда Ибрагима.
Заявитель обжаловал в ЕСПЧ свое осуждение в сентябре 2016 г. на 3 года лишения свободы по обвинению в хулиганств ( ст. 221.2.2 УК Азербайджана).
Как сообщает сайт правовой информации https://aihmaz.org, заявитель жаловался на нарушение статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции прав человека.
Ибрагим указывал на необоснованность приговора и нарушение принципов равенства сторон в ходе судебного разбирательства. В частности, все возражения и ходатайства его адвоката были отклонены, а защите не предоставили те же условия, что и обвинению.
Во время коммуникации правительство Азербайджана в одностороннем порядке признало нарушения, выразив готовность выплатить компенсацию в 3600 евро за моральный ущерб и еще 500 евро на судебные затраты. Правительство также обязалось принять все меры, чтобы кассационная жалоба заявителя была рассмотрена в соответствии с требованиями статьи 6 Конвенции.
Хотя заявитель счел неадекватной сумму компенсации и отсутствие гарантий, что дело будет пересмотрено, ЕСПЧ решил прекратить дальнейшее расследование.
Согласно решению суда, правительство Азербайджана должно выплатить заявителю сумму компенсации, предусмотренную в одностороннем заявлении, и обеспечить повторное рассмотрение дела в Верховном суде.
Интересы заявителя в ЕСПЧ представлял адвокат Ялчин Иманов.
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