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(5 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Эвакуировано генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе

Из-за вспыхнувших 7 января в Калифорнии крупных пожаров, Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе эвакуировано.Об этом сообщил в  пятницу официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Несмотря на эвакуацию, консульство продолжает деятельность дистанционно, отслеживя ситуацию и держа открытыми каналы связи с гражданами.

Информации о пострадавших гражданах Азербайджана и материального ущерба им в  консульство не поступало.

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