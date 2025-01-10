Эвакуировано генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе

Из-за вспыхнувших 7 января в Калифорнии крупных пожаров, Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе эвакуировано.Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Несмотря на эвакуацию, консульство продолжает деятельность дистанционно, отслеживя ситуацию и держа открытыми каналы связи с гражданами.

Информации о пострадавших гражданах Азербайджана и материального ущерба им в консульство не поступало.