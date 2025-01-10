Перестановки в финансовом руководстве Азербайджана: Самир Шарифов уходит в отставку после 19 лет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 января 2025 года подписал указ об освобождении Самира Шарифова от должности министра финансов. После 19 лет исполнения обязанностей министра финансов, Шарифов теперь назначен заместителем премьер-министра, что ознаменовало собой изменение его обязанностей при сохранении его влияния в правительстве.

Наследие финансового реформатора

Шарифов, прозападная фигура в азербайджанской политике, считается проводником страны через экономическую модернизацию и глобальную финансовую интеграцию. Под его руководством Азербайджан достиг нескольких важных результатов, включая повышение кредитного рейтинга страны до инвестиционного уровня агентством Fitch Ratings в 2024 году. Это достижение отразило улучшение фискальных показателей Азербайджана, таких как рост валютных резервов и снижение уровня задолженности.

Шарифов также выступал за международное сотрудничество, способствуя партнерству с такими институтами, как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Это сотрудничество финансировало ключевые проекты в сфере энергетики и инфраструктуры, выравнивая экономику Азербайджана с мировыми тенденциями в направлении устойчивости и зеленой трансформации. Его пребывание в должности сопровождалось повышенным вниманием к климатическому финансированию, а бюджетные ассигнования были направлены на решение проблемы уязвимости страны к изменению климата.

Несмотря на свои достижения, Шарифов столкнулся с критикой. Такие проблемы, как требования общественности о большей финансовой прозрачности, экономическое неравенство и сохраняющееся влияние нефтяной зависимости Азербайджана, время от времени омрачали его послужной список. Некоторые аналитики утверждают, что его отстранение является ответом на эти опасения, хотя официальные объяснения отсутствуют.

Причины изменений

Хотя конкретных причин увольнения Шарифова не названо, эксперты предполагают совокупность факторов. После почти двух десятилетий пребывания у власти, пребывание Шарифова символизировало преемственность, но оно также могло подавить инновации. Смена руководства может привнести свежие перспективы в финансовую стратегию Азербайджана. За последние годы в Азербайджане произошли значительные кадровые перестановки, вероятно, направленные на более динамичное решение внутренних и внешних проблем. Шарифов подвергался критике за свою политику в области экономики и управление нефтяными доходами. Опасения по поводу прозрачности Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) и обвинения в коррупции в энергетическом секторе еще больше осложнили его положение. Переход Шарифова на пост заместителя премьер-министра может свидетельствовать о намерении правительства использовать его опыт в более широком политическом контексте, потенциально сосредоточившись на стратегическом планировании и экономических реформах.

Проблемы нового министра финансов

Азербайджан сталкивается с серьезными экономическими проблемами. В условиях колебаний цен на нефть Азербайджану необходимо продолжить переход к диверсифицированной экономике, менее зависимой от углеводородов. Министерству необходимо расширить инициативы по зеленому финансированию, интегрируя устойчивые методы в инфраструктуру и сельское хозяйство. Упрощение налоговой политики и создание более справедливой деловой среды будут иметь решающее значение для стимулирования экономического роста. Укрепление доверия со стороны иностранных и отечественных инвесторов имеет также первостепенное значение, особенно при финансировании крупномасштабных проектов.

Обозреватель ASTNA Тогрул Джуварлы, рассматривает отстранение Шарифова как «просчитанный риск». Она объясняет: «Хотя опыт Шарифова принес стабильность в нестабильные периоды, мировая экономика требует адаптивного лидерства. Следующий министр финансов Азербайджана должен сбалансировать преемственность со смелыми реформами, чтобы оставаться конкурентоспособным».

Джуварлы также отмечает растущую роль климатического финансирования: «Новый министр должен отдать приоритет устойчивому развитию. Устойчивость к изменению климата — это не просто экологическая проблема; это экономическое выживание».