  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy10.40 C
  • Суббота, 11 январь 2025
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
В  Азербайджане создается информационная система «Цифровая экология»
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В  Азербайджане создается информационная система «Цифровая экология»

Распоряжением главы государства от 10 января, в Азербайджане создана информационная система «Цифровая экология».

Новая система интегрирует деятельность Минэкологии  с использованием цифровых технологий с другими физическими и юридическими лицами.

Министерству цифрового развития и транспорта совместно с Минэкологией  поручено принять меры по организации новой системы, обеспечить размещение открытых данных и их эффективному использованию.

Написать отзыв

Политика

Каковы месседжи из последнего интервью Ильхама Алиева и кому они адресованы? - беседа с Аркадием Дубновым


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей