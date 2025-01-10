В Азербайджане создается системе «Национальные данные»

Указом главы государства от 10 января, в Азербайджане создается система «Национальные данные».

Новая система призвана обеспечить оперативность и прозрачность с использованием цифровых технологий центральных и местных органов исполнительной власти, государственных юридических лиц, имеющих контрольные пакеты акций, публичных юридических лиц и иных бюджетных организаций, а также органов местного самоуправления.

Целью формирования системы является оптимизация государственного управления, а также проведение анализа в соответствующей сфере, подготовка прогнозов и отчетов, повышение качества предоставляемых услуг, говорится в официальном сообщении.

Как ожидается, система позволит предоставлять услуги в режиме реального времени и оперативно.

Владельцем и оператором системы является Министерство экономики Азербайджана.