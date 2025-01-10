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(5 часов назад)
В Азербайджане создается системе «Национальные данные»
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Азербайджане создается системе «Национальные данные»

Указом главы государства от 10 января, в Азербайджане создается система «Национальные данные».

Новая система призвана обеспечить оперативность и прозрачность с использованием цифровых технологий центральных и местных органов исполнительной власти, государственных юридических лиц, имеющих  контрольные пакеты акций, публичных юридических лиц и иных  бюджетных организаций, а также органов местного самоуправления.

 Целью формирования системы является оптимизация государственного управления, а также проведение анализа в соответствующей сфере, подготовка прогнозов и отчетов, повышение качества предоставляемых услуг, говорится в официальном сообщении.

Как ожидается, система позволит предоставлять услуги в режиме реального времени и оперативно.

Владельцем и оператором системы является Министерство экономики Азербайджана.

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