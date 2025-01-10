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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Литвы и Кувейта

10 января глава государства Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Литвы в Азербайджане Кестусиса Вашкелевичуса.

Сегодня же Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Кувейта в Азербайджане Мохаммеда Фейсала аль-Мутаирина.

Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Литвы и Кувейта
Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Литвы и Кувейта

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