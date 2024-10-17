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(5 минут назад)
Генеральный докладчик ПАСЕ обеспокоена состоянием Анара Мамедли

Генеральный докладчик ПАСЕ обеспокоена состоянием Анара Мамедли

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Генеральный докладчик ПАСЕ обеспокоена состоянием Анара Мамедли

Генеральный докладчик ПАСЕ по вопросам политзаключенных Сунна Эварсдоттир выразила обеспокоенность в связи с ухудшением состояния  здоровья, арестованного в Азербайджане главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли.

"Я обеспокоена сообщениями об ухудшении здоровья Анара Мамедли и не предоставлении ему адекватного лечения. Как генеральный  докладчик ПАСЕ по вопросам политзаключенных, я призываю власти Азербайджана немедленно предоставить ему доступ к необходимой медицинской помощи и пересмотреть дело против него", - написала она на платформе X.

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