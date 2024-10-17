Генеральный докладчик ПАСЕ обеспокоена состоянием Анара Мамедли

Генеральный докладчик ПАСЕ по вопросам политзаключенных Сунна Эварсдоттир выразила обеспокоенность в связи с ухудшением состояния здоровья, арестованного в Азербайджане главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли.

"Я обеспокоена сообщениями об ухудшении здоровья Анара Мамедли и не предоставлении ему адекватного лечения. Как генеральный докладчик ПАСЕ по вопросам политзаключенных, я призываю власти Азербайджана немедленно предоставить ему доступ к необходимой медицинской помощи и пересмотреть дело против него", - написала она на платформе X.