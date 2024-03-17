Азербайджан привержен партнерству с НАТО – Ильхам Алиев (обновлено)

Азербайджан привержен партнерству с НАТО, заявил президент Ильхам Алиев 17 марта после переговоров с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Напомнив о «более чем 30-летней» истории партнерства Азербайджана и НАТО, отметил участие страны в миротворческих операциях альянса в Косово и Афганистане. «Для нас это был отличный опыт, “- сказал Алиев.

Он также указал на реформирование ВС Азербайджана и модернизацию ее обороноспособности. Воспользовавшись своим правом на самооборону согласно Уставу ООН, Азербайджан восстановил свою целостность.

«В настоящее время мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией», добавил президент. По его словам, Баку и Ереван уже семь раз обменивались комментариями по проекту мирного соглашения.

“Встречи между министрами иностранных дел и вице-премьерами по вопросам делимитации границы, показывают, что существует хорошая возможность решить этот вопрос. Как я недавно говорил, мы ближе к миру, чем когда-либо», - подчеркнул он.

Достижение между Азербайджаном и Арменией мира приведет к серьезным изменения на Южном Кавказе. «Это значит, что здесь установится долгожданный мир», - продолжил Алиев.

Он сообщил, что обсудил с генсеком НАТО также «вопросы энергетической безопасности» .

Азербайджан поставляет газ 8 странам и шесть из них члены НАТО, еще два государства – партнеры НАТО.

«Уверен, что в ближайшие годы число наших партнеров увеличится. Европейская комиссия называет Азербайджан надежным партнером и общеевропейским поставщиком газа. Это и большое преимущество, и большая ответственность», - далее отметил Алиев.

Он также проинформировал генерального секретаря о программе «зеленого» перехода Азербайджана в связи с предстоящей конференцией COP29 в в Баку.

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Генеральный секретарь начал визит на Южный Кавказ с Баку

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Баку в воскресенье 17 марта,начав трехдневный тур по странам Южного Кавказа.

На встрече с президентом Ильхамом Алиевым генеральный секретарь приветствовал многолетнее сотрудничество Азербайджана с Альянсом, заявив, что он надеется на дальнейшее укрепление партнерства.

Столтенберг приветствовал возможность обсудить энергетическую безопасность, заявив: «Энергетика важна для нашей безопасности, и я приветствую, что Азербайджан развивает все более тесные связи с несколькими союзниками по НАТО». Он далее поблагодарил Азербайджан за его вклад в операции и миссии под руководством НАТО, в том числе в Косово и Афганистане, и участие Азербайджана в программе НАТО «Партнерство ради мира».

Говоря о ситуации на Южном Кавказе, генеральный секретарь подчеркнул, что «мир и стабильность важны не только здесь, но и для безопасности в более широком смысле».

«Армения и Азербайджан теперь имеют возможность достичь прочного мира после многих лет конфликта. Я призваю вас воспользоваться этой возможностью и достичь прочного мирного соглашения с Арменией».

Что касается Украины, Столтенберг приветствовал столь необходимую поддержку, предоставленную Азербайджаном, и призвал все страны региона активизироваться: «Необходима дополнительная поддержка, поскольку ситуация в Украине чрезвычайно сложна».

Генеральный секретарь назвал предстоящий глобальный климатический саммит COP29 в Азербайджане важной вехой: «Это важно для всех, кого беспокоит изменение климата, но также важно для нашей безопасности, поскольку эти вопросы тесно взаимосвязаны».

В понедельник генеральный секретарь встретится с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым. Затем он отправится в Тбилиси для встреч с руководством Грузии. Во вторник Столтенберг встретится с руководством Армении в Ереване.