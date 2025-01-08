Глава Kanal 13 отверг в суде обвинения в незаконном строительстве

В Сабаильском районном суде 8 ноября состоялось заседание по уголовному делу руководителя Kanal-13 Азиза Оруджева.

В ходе заседания адвокаты просили изменить ему меру пресечения на домашний арест. Однако ходатайство не было удовлетворено.

Далее прокурор огласил обвинительный акт. Оруджев не признал себя виновным. Следующее заседание суда состоится 24 января.

*Азиз Оруджев был задержан 27 ноября 2023 года по обвинению в самовольном строительстве. Позже ему предъявили обвинение по ст.206.3.2 (контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК.

Однако по итогам предварительного следствия обвинения в контрабанде было снято.

Дело было передано в суд только по ст. 188.2 (Самовольное строительство без права собственности) УК. По этому обвинению ему грозит до года до трех лет ограничения, либо лишения свободы).

Оруджев отвергает обвинения. Правозащитники признали его политзаключенным.